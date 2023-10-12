Медведев назвал реальное число военных, заключивших контракт с МО

Медведев: 357 тысяч военных заключили контракт с МО

12 октября 2023 в 19:21 Размер текста - 17 +

357 тысяч человек заключили контракт с Минобороны РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU С первого января по текущую дату с Минобороны РФ заключило контракт 357 тысяч человек. Об этом сообщил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросам доукомплектования ВС РФ военнослужащими, принятыми по контракту. «По данным Министерства обороны, с 1 января по текущую дату в интересах объединенной группы войск были приняты более 357 тысяч человек. Это естественно и те, кто пребывает в запасе, и те, кто пришел служить как доброволец», — заявил Медведев. Он также добавил, что темпы набора по контракту неплохие, и надеется их сохранить в дальнейшем. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что после окончания СВО мобилизованные россияне вернутся домой. Он уточнил, что каждые полгода этим военным полагается обязательный отпуск, передает телеканал 360.

С первого января по текущую дату с Минобороны РФ заключило контракт 357 тысяч человек. Об этом сообщил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросам доукомплектования ВС РФ военнослужащими, принятыми по контракту. «По данным Министерства обороны, с 1 января по текущую дату в интересах объединенной группы войск были приняты более 357 тысяч человек. Это естественно и те, кто пребывает в запасе, и те, кто пришел служить как доброволец», — заявил Медведев. Он также добавил, что темпы набора по контракту неплохие, и надеется их сохранить в дальнейшем. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что после окончания СВО мобилизованные россияне вернутся домой. Он уточнил, что каждые полгода этим военным полагается обязательный отпуск, передает телеканал 360.