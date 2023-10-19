В Киргизии объяснили, коснется ли запрет на визран россиян

МИД Киргизии: ограничение безвиза на 90 дней коснется россиян
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Владимир Путин на торжественном построении, посвященном 20-летию авиабазы в Киргизстане. Бишкек, флаг, киргизия, кыргызстан, киргизстан
МИД Киргизии сообщило, что россияне могут находиться в стране не более 90 дней Фото:

Новые визовые ограничения Киргизии коснутся россиян. Об этом сообщили в МИД республики. Российские граждане смогут находиться в стране не больше 90 дней без права обнуления срока за счет кратковременного выезда за ее пределы.

«Ряд новых правил пребывания распространяется на граждан государств-членов Евразийского экономического союза», — говорится в заявлении ведомства. Отмечается, что россияне могут находиться в республике не более трех месяцев.

Ранее вновь избранный премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин заявил, что власти страны хотят продлить срок безвизового нахождения россиян в стране с 30 до 90 дней. Он отметил, что планируется упростить визовый режим и другим странам — с более холодным климатом, чем в Таиланде.

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Новые визовые ограничения Киргизии коснутся россиян. Об этом сообщили в МИД республики. Российские граждане смогут находиться в стране не больше 90 дней без права обнуления срока за счет кратковременного выезда за ее пределы. «Ряд новых правил пребывания распространяется на граждан государств-членов Евразийского экономического союза», — говорится в заявлении ведомства. Отмечается, что россияне могут находиться в республике не более трех месяцев. Ранее вновь избранный премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин заявил, что власти страны хотят продлить срок безвизового нахождения россиян в стране с 30 до 90 дней. Он отметил, что планируется упростить визовый режим и другим странам — с более холодным климатом, чем в Таиланде.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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