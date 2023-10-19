В Киргизии объяснили, коснется ли запрет на визран россиян

МИД Киргизии: ограничение безвиза на 90 дней коснется россиян

19 октября 2023 в 19:25 Размер текста - 17 +

МИД Киргизии сообщило, что россияне могут находиться в стране не более 90 дней Фото: Владимир Андреев © URA.RU Новые визовые ограничения Киргизии коснутся россиян. Об этом сообщили в МИД республики. Российские граждане смогут находиться в стране не больше 90 дней без права обнуления срока за счет кратковременного выезда за ее пределы. «Ряд новых правил пребывания распространяется на граждан государств-членов Евразийского экономического союза», — говорится в заявлении ведомства. Отмечается, что россияне могут находиться в республике не более трех месяцев. Ранее вновь избранный премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин заявил, что власти страны хотят продлить срок безвизового нахождения россиян в стране с 30 до 90 дней. Он отметил, что планируется упростить визовый режим и другим странам — с более холодным климатом, чем в Таиланде.

Новые визовые ограничения Киргизии коснутся россиян. Об этом сообщили в МИД республики. Российские граждане смогут находиться в стране не больше 90 дней без права обнуления срока за счет кратковременного выезда за ее пределы. «Ряд новых правил пребывания распространяется на граждан государств-членов Евразийского экономического союза», — говорится в заявлении ведомства. Отмечается, что россияне могут находиться в республике не более трех месяцев. Ранее вновь избранный премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин заявил, что власти страны хотят продлить срок безвизового нахождения россиян в стране с 30 до 90 дней. Он отметил, что планируется упростить визовый режим и другим странам — с более холодным климатом, чем в Таиланде.