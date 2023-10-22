Премьер Нетаньяху подтвердил скорый визит Макрона в Израиль

Премьер Нетаньяху: Макрон прилетит в Израиль 24 октября
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Нетаньяху встретится Макроном Фото:

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, которые посетят Израиль во вторник 24 октября. Об этом сообщает канцелярия в соцсети Х (бывший Twitter).

«Канцелярия Нетаньяху подтверждает: президент Франции Макрон приземлится в Израиле во вторник. Премьер-министр Нидерландов прибудет завтра», — указано в сообщении.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к Британии из-за войны с ХАМАС. Он заявил, что Израиль нуждается в поддержке Британии в войне с правящим в секторе Газа движением.

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, которые посетят Израиль во вторник 24 октября. Об этом сообщает канцелярия в соцсети Х (бывший Twitter). «Канцелярия Нетаньяху подтверждает: президент Франции Макрон приземлится в Израиле во вторник. Премьер-министр Нидерландов прибудет завтра», — указано в сообщении. Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к Британии из-за войны с ХАМАС. Он заявил, что Израиль нуждается в поддержке Британии в войне с правящим в секторе Газа движением.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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