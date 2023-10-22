Премьер Нетаньяху подтвердил скорый визит Макрона в Израиль

Нетаньяху встретится Макроном
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, которые посетят Израиль во вторник 24 октября. Об этом сообщает канцелярия в соцсети Х (бывший Twitter).
«Канцелярия Нетаньяху подтверждает: президент Франции Макрон приземлится в Израиле во вторник. Премьер-министр Нидерландов прибудет завтра», — указано в сообщении.
Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к Британии из-за войны с ХАМАС. Он заявил, что Израиль нуждается в поддержке Британии в войне с правящим в секторе Газа движением.
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