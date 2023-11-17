Стала известна причина смерти экс-участника Би-2

Плявин скончался из-за левожелудочковой сердечной недостаточности
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Клипарт 4. Нижневартовск, фортепиано, пианино, музыка, клавиши, синтезатор, рояль
Музыкант Николай Плявин четыре года назад перенес инсульт Фото:

Музыкант Николай Плявин скончался от левожелудочковой сердечной недостаточности и хронической коронарной недостаточности. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«Плявин скончался из-за левожелудочковой сердечной недостаточности, а также хронической коронарной недостаточности», — передает слова источника Пятый канал. Он добавил, что четыре года назад музыкант перенес инсульт. Кроме того, известно, что у Плявина были хронические заболевания, включая проблемы с почками, и он проходил лечение от онкологии.

Экс-клавишник и ударник групп Би-2 и Дюна Николай Плявин был найден мертвым в своей квартире в Москве. Похороны музыканта пройдут на столичном Ястребковском кладбище в воскресенье, 19 ноября.

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Музыкант Николай Плявин скончался от левожелудочковой сердечной недостаточности и хронической коронарной недостаточности. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией. «Плявин скончался из-за левожелудочковой сердечной недостаточности, а также хронической коронарной недостаточности», — передает слова источника Пятый канал. Он добавил, что четыре года назад музыкант перенес инсульт. Кроме того, известно, что у Плявина были хронические заболевания, включая проблемы с почками, и он проходил лечение от онкологии. Экс-клавишник и ударник групп Би-2 и Дюна Николай Плявин был найден мертвым в своей квартире в Москве. Похороны музыканта пройдут на столичном Ястребковском кладбище в воскресенье, 19 ноября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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