Стала известна причина смерти экс-участника Би-2

Музыкант Николай Плявин скончался от левожелудочковой сердечной недостаточности и хронической коронарной недостаточности. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией.
«Плявин скончался из-за левожелудочковой сердечной недостаточности, а также хронической коронарной недостаточности», — передает слова источника Пятый канал. Он добавил, что четыре года назад музыкант перенес инсульт. Кроме того, известно, что у Плявина были хронические заболевания, включая проблемы с почками, и он проходил лечение от онкологии.
Экс-клавишник и ударник групп Би-2 и Дюна Николай Плявин был найден мертвым в своей квартире в Москве. Похороны музыканта пройдут на столичном Ястребковском кладбище в воскресенье, 19 ноября.
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