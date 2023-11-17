Стала известна причина смерти экс-участника Би-2

Плявин скончался из-за левожелудочковой сердечной недостаточности

17 ноября 2023 в 16:24 Размер текста - 17 +

Музыкант Николай Плявин четыре года назад перенес инсульт Фото: Александр Елизаров © URA.RU Музыкант Николай Плявин скончался от левожелудочковой сердечной недостаточности и хронической коронарной недостаточности. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией. «Плявин скончался из-за левожелудочковой сердечной недостаточности, а также хронической коронарной недостаточности», — передает слова источника Пятый канал. Он добавил, что четыре года назад музыкант перенес инсульт. Кроме того, известно, что у Плявина были хронические заболевания, включая проблемы с почками, и он проходил лечение от онкологии. Экс-клавишник и ударник групп Би-2 и Дюна Николай Плявин был найден мертвым в своей квартире в Москве. Похороны музыканта пройдут на столичном Ястребковском кладбище в воскресенье, 19 ноября.

Музыкант Николай Плявин скончался от левожелудочковой сердечной недостаточности и хронической коронарной недостаточности. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией. «Плявин скончался из-за левожелудочковой сердечной недостаточности, а также хронической коронарной недостаточности», — передает слова источника Пятый канал. Он добавил, что четыре года назад музыкант перенес инсульт. Кроме того, известно, что у Плявина были хронические заболевания, включая проблемы с почками, и он проходил лечение от онкологии. Экс-клавишник и ударник групп Би-2 и Дюна Николай Плявин был найден мертвым в своей квартире в Москве. Похороны музыканта пройдут на столичном Ястребковском кладбище в воскресенье, 19 ноября.