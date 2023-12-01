CNN: Украина устроила взрыв в железнодорожном тоннеле в Бурятии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Пермь, жд станция, товарные поезда, трансиб
СБУ может быть причастна к взрыву на железной дороге в Бурятии, сообщает CNN Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Служба безопасности Украины (СБУ) устроила в железнодорожном туннеле в Бурятии взрыв. Об этом рассказал источник в украинских оборонных ведомствах.

«Пожар, который произошел в поезде, следовавшем по стратегическому железнодорожному туннелю в Бурятии, был делом рук СБУ», — передает слова источника телеканал CNN. Он добавил, что взрывные устройства были подорваны при движении поезда на Байкало-Амурской железной дороге, в Северомуйском тоннеле в Бурятии. Объект расположен в восточно-сибирском регионе на границе с Монголией.

Официальные комментарии со стороны СБУ по этому инциденту не поступали. CNN отмечает, что не может независимо подтвердить информацию о данном происшествии.

На данном участке это не первое возгорание — случаи пожаров были зафиксированы 30 ноября, передает MK.RU. Экс-замминистр Украины Георгий Тука заявил, что на территории России необходимо проводить сотни диверсий и терактов. Он выразил мнение, что объектами для атак могут стать железнодорожные стрелки, мосты, автозаправочные станции или электроподстанции.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Служба безопасности Украины (СБУ) устроила в железнодорожном туннеле в Бурятии взрыв. Об этом рассказал источник в украинских оборонных ведомствах. «Пожар, который произошел в поезде, следовавшем по стратегическому железнодорожному туннелю в Бурятии, был делом рук СБУ», — передает слова источника телеканал CNN. Он добавил, что взрывные устройства были подорваны при движении поезда на Байкало-Амурской железной дороге, в Северомуйском тоннеле в Бурятии. Объект расположен в восточно-сибирском регионе на границе с Монголией. Официальные комментарии со стороны СБУ по этому инциденту не поступали. CNN отмечает, что не может независимо подтвердить информацию о данном происшествии. На данном участке это не первое возгорание — случаи пожаров были зафиксированы 30 ноября, передает MK.RU. Экс-замминистр Украины Георгий Тука заявил, что на территории России необходимо проводить сотни диверсий и терактов. Он выразил мнение, что объектами для атак могут стать железнодорожные стрелки, мосты, автозаправочные станции или электроподстанции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...