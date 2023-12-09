Надежда Бабкина упала в обморок, обращаясь к участникам спецоперации

Народная певица Надежда Бабкина потеряла сознание в студии телеканала «Звезда», выступая перед участниками спецоперации на Украине. Об этом сообщил telegram-канал Mash. По его данным, госпитализация артистке не понадобилась.
«Надежда Бабкина упала в обморок на съемках. Ей вызвали скорую», — говорится в сообщении. По данным канала, артистке стало плохо в студии телеканала «Звезда». Замдиректор по информационному развитию певицы Сергей Рябов заявил, что артистке стало плохо, когда она произносила эмоциональную речь перед участниками СВО в душной студии, дополняет РЕН ТВ.
Медики оказали необходимую помощь Бабкиной. Отмечается, что госпитализация не потребовалась.
Ранее Латвия запретила въезд Надежде Бабкиной в страну. Власти Канады также ввели санкции против артистки.
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