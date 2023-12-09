Надежда Бабкина упала в обморок, обращаясь к участникам спецоперации

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Форум ОНФ. Подведение итогов по всем темам. Москва , бабкина надежда, портрет
Надежде Бабкиной госпитализация не потребовалась Фото:

Народная певица Надежда Бабкина потеряла сознание в студии телеканала «Звезда», выступая перед участниками спецоперации на Украине. Об этом сообщил telegram-канал Mash. По его данным, госпитализация артистке не понадобилась.

«Надежда Бабкина упала в обморок на съемках. Ей вызвали скорую», — говорится в сообщении. По данным канала, артистке стало плохо в студии телеканала «Звезда». Замдиректор по информационному развитию певицы Сергей Рябов заявил, что артистке стало плохо, когда она произносила эмоциональную речь перед участниками СВО в душной студии, дополняет РЕН ТВ.

Медики оказали необходимую помощь Бабкиной. Отмечается, что госпитализация не потребовалась.

Ранее Латвия запретила въезд Надежде Бабкиной в страну. Власти Канады также ввели санкции против артистки.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Народная певица Надежда Бабкина потеряла сознание в студии телеканала «Звезда», выступая перед участниками спецоперации на Украине. Об этом сообщил telegram-канал Mash. По его данным, госпитализация артистке не понадобилась. «Надежда Бабкина упала в обморок на съемках. Ей вызвали скорую», — говорится в сообщении. По данным канала, артистке стало плохо в студии телеканала «Звезда». Замдиректор по информационному развитию певицы Сергей Рябов заявил, что артистке стало плохо, когда она произносила эмоциональную речь перед участниками СВО в душной студии, дополняет РЕН ТВ. Медики оказали необходимую помощь Бабкиной. Отмечается, что госпитализация не потребовалась. Ранее Латвия запретила въезд Надежде Бабкиной в страну. Власти Канады также ввели санкции против артистки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...