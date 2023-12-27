Азаров: нового наступления Украины не будет

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Киев планирует обороняться в конфликте, сообщил Николай Заров Фото:
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В 2024 году Киев не будет устраивать контрнаступление из-за провала предыдущего. ВСУ займут оборонительную позицию или примут тактику отступления. Об этом сообщил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.

«Украина сворачивает самоубийственное контрнаступление. Нового контрнаступления не будет, это уже совершенно очевидно», — передает РИА Новости слова Азарова. Он добавил, что Киев принял или стратегию о сохранении уже имеющейся линии фронта, или тактику малых отступлений. По словам бывшего премьера Украины, в 2024 году ВСУ планируют оборонительный вариант ведения конфликта. Особых авантюр ожидать не стоит.

Как заявил Азаров, объявления о мобилизации не означают, что призывники будут использованы для прорыва линий обороны России. В ином случае Украина лишится указанного количества людей и придет к полной капитуляции.

Ранее в Германии спрогнозировали, что в 2024 году Киеву придется перейти в оборонительную позицию. Отмечается, что после провала предыдущего контрнаступа Украина больше не может использовать такую же стратегию в следующем году.

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В 2024 году Киев не будет устраивать контрнаступление из-за провала предыдущего. ВСУ займут оборонительную позицию или примут тактику отступления. Об этом сообщил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров. «Украина сворачивает самоубийственное контрнаступление. Нового контрнаступления не будет, это уже совершенно очевидно», — передает РИА Новости слова Азарова. Он добавил, что Киев принял или стратегию о сохранении уже имеющейся линии фронта, или тактику малых отступлений. По словам бывшего премьера Украины, в 2024 году ВСУ планируют оборонительный вариант ведения конфликта. Особых авантюр ожидать не стоит. Как заявил Азаров, объявления о мобилизации не означают, что призывники будут использованы для прорыва линий обороны России. В ином случае Украина лишится указанного количества людей и придет к полной капитуляции. Ранее в Германии спрогнозировали, что в 2024 году Киеву придется перейти в оборонительную позицию. Отмечается, что после провала предыдущего контрнаступа Украина больше не может использовать такую же стратегию в следующем году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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