Лавров жестко высказался о разборках властей в Киеве

Лавров: конфликты на Украине являются внутренним делом страны
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-подход к главе МИД РФ Сергею Лаврову в штаб-квартире РМК. Екатеринбург, лавров сергей
Украина потеряла свою независимость, считает Сергей Лавров Фото:

Разборки между командующими на Украине являются внутренним делом страны, и те, кто ей управляют, должны заботиться об этом. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Это внутреннее дело страны, <…> поэтому пускай те, кто ею управляет, заботится по этому конкретному поводу», — сказал Лавров на пресс-конференции, комментируя конфликты между различными ветвями власти и армейским командованием в Киеве, передает РИА Новости. Он добавил, что Украина утратила свою самостоятельность и управляется извне.

Ранее стало известно о конфликте между украинским президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Тогда главком дал интервью британской газете, где открыто признал, что украинское контрнаступление зашло в тупик. Однако Зеленский не согласился с такими заявлениями. URA.RU приводило информацию о том, как развивался конфликт.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Разборки между командующими на Украине являются внутренним делом страны, и те, кто ей управляют, должны заботиться об этом. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «Это внутреннее дело страны, <…> поэтому пускай те, кто ею управляет, заботится по этому конкретному поводу», — сказал Лавров на пресс-конференции, комментируя конфликты между различными ветвями власти и армейским командованием в Киеве, передает РИА Новости. Он добавил, что Украина утратила свою самостоятельность и управляется извне. Ранее стало известно о конфликте между украинским президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Тогда главком дал интервью британской газете, где открыто признал, что украинское контрнаступление зашло в тупик. Однако Зеленский не согласился с такими заявлениями. URA.RU приводило информацию о том, как развивался конфликт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...