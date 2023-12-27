Лавров жестко высказался о разборках властей в Киеве

Лавров: конфликты на Украине являются внутренним делом страны

27 декабря 2023 в 16:32 Размер текста - 17 +

Украина потеряла свою независимость, считает Сергей Лавров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Разборки между командующими на Украине являются внутренним делом страны, и те, кто ей управляют, должны заботиться об этом. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «Это внутреннее дело страны, <…> поэтому пускай те, кто ею управляет, заботится по этому конкретному поводу», — сказал Лавров на пресс-конференции, комментируя конфликты между различными ветвями власти и армейским командованием в Киеве, передает РИА Новости. Он добавил, что Украина утратила свою самостоятельность и управляется извне. Ранее стало известно о конфликте между украинским президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Тогда главком дал интервью британской газете, где открыто признал, что украинское контрнаступление зашло в тупик. Однако Зеленский не согласился с такими заявлениями. URA.RU приводило информацию о том, как развивался конфликт.

Разборки между командующими на Украине являются внутренним делом страны, и те, кто ей управляют, должны заботиться об этом. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «Это внутреннее дело страны, <…> поэтому пускай те, кто ею управляет, заботится по этому конкретному поводу», — сказал Лавров на пресс-конференции, комментируя конфликты между различными ветвями власти и армейским командованием в Киеве, передает РИА Новости. Он добавил, что Украина утратила свою самостоятельность и управляется извне. Ранее стало известно о конфликте между украинским президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Тогда главком дал интервью британской газете, где открыто признал, что украинское контрнаступление зашло в тупик. Однако Зеленский не согласился с такими заявлениями. URA.RU приводило информацию о том, как развивался конфликт.