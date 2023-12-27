Боец СВО сделал неожиданное признание в разговоре с Путиным

Боец СВО Захаров заявил, что прислушивался к Путину во время боевых действий
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Владимир Путин на Госсовете в Кремле. Москва, путин владимир
Боец СВО пользовался правилом Владимира Путина: всегда доводить дело до конца Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Участник СВО Руслан Захаров рассказал президенту РФ Владимиру Путину о деталях боя за высоту, а также о том, что пользовался его правилом — доводить дело до конца. Об этом он поделился в ходе Заседания Госсовета.

«Вы являетесь давным-давно наставником и для меня. Вы говорили, что дело всегда дело нужно доводить до конца. Меня удостоилась честь воевать с Жогой (командир батальона „Спарта“, председатель Народного совета ДНР Владимир Жога — прим. URA.RU), где я получил три контузии <…> и у меня была возможность попасть в плен или подорваться, но я всегда помнил, что дело нужно доводить до конца», — сказал военнослужащий Путину в ходе заседания. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».

Захаров рассказал, что дошел до высоты, получил пулеметную очередь в ногу, встал, отработал с гранатомета, а затем получил еще одну пулеметную очередь, однако взял автомат в руку и пополз огонь на врага. Кроме того, командир не дал ему попасть в плен. Военный также поблагодарил президента за сильную и крепкую Россию. Он добавил, что после победы РФ планирует заниматься наставничеством.

Ранее Путин заявил о необходимости формирования системы наставничества для детей и молодежи, а также подключить к ней ветеранов боевых действий. Глава государства также предложил создать площадку по развитию движения наставников на базе центра знаний «Машук».

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Участник СВО Руслан Захаров рассказал президенту РФ Владимиру Путину о деталях боя за высоту, а также о том, что пользовался его правилом — доводить дело до конца. Об этом он поделился в ходе Заседания Госсовета. «Вы являетесь давным-давно наставником и для меня. Вы говорили, что дело всегда дело нужно доводить до конца. Меня удостоилась честь воевать с Жогой (командир батальона „Спарта“, председатель Народного совета ДНР Владимир Жога — прим. URA.RU), где я получил три контузии <…> и у меня была возможность попасть в плен или подорваться, но я всегда помнил, что дело нужно доводить до конца», — сказал военнослужащий Путину в ходе заседания. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Захаров рассказал, что дошел до высоты, получил пулеметную очередь в ногу, встал, отработал с гранатомета, а затем получил еще одну пулеметную очередь, однако взял автомат в руку и пополз огонь на врага. Кроме того, командир не дал ему попасть в плен. Военный также поблагодарил президента за сильную и крепкую Россию. Он добавил, что после победы РФ планирует заниматься наставничеством. Ранее Путин заявил о необходимости формирования системы наставничества для детей и молодежи, а также подключить к ней ветеранов боевых действий. Глава государства также предложил создать площадку по развитию движения наставников на базе центра знаний «Машук».
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