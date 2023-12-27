Боец СВО сделал неожиданное признание в разговоре с Путиным

Боец СВО Захаров заявил, что прислушивался к Путину во время боевых действий

27 декабря 2023 в 20:45 Размер текста - 17 +

Боец СВО пользовался правилом Владимира Путина: всегда доводить дело до конца Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Участник СВО Руслан Захаров рассказал президенту РФ Владимиру Путину о деталях боя за высоту, а также о том, что пользовался его правилом — доводить дело до конца. Об этом он поделился в ходе Заседания Госсовета. «Вы являетесь давным-давно наставником и для меня. Вы говорили, что дело всегда дело нужно доводить до конца. Меня удостоилась честь воевать с Жогой (командир батальона „Спарта“, председатель Народного совета ДНР Владимир Жога — прим. URA.RU), где я получил три контузии <…> и у меня была возможность попасть в плен или подорваться, но я всегда помнил, что дело нужно доводить до конца», — сказал военнослужащий Путину в ходе заседания. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Захаров рассказал, что дошел до высоты, получил пулеметную очередь в ногу, встал, отработал с гранатомета, а затем получил еще одну пулеметную очередь, однако взял автомат в руку и пополз огонь на врага. Кроме того, командир не дал ему попасть в плен. Военный также поблагодарил президента за сильную и крепкую Россию. Он добавил, что после победы РФ планирует заниматься наставничеством. Ранее Путин заявил о необходимости формирования системы наставничества для детей и молодежи, а также подключить к ней ветеранов боевых действий. Глава государства также предложил создать площадку по развитию движения наставников на базе центра знаний «Машук». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Участник СВО Руслан Захаров рассказал президенту РФ Владимиру Путину о деталях боя за высоту, а также о том, что пользовался его правилом — доводить дело до конца. Об этом он поделился в ходе Заседания Госсовета. «Вы являетесь давным-давно наставником и для меня. Вы говорили, что дело всегда дело нужно доводить до конца. Меня удостоилась честь воевать с Жогой (командир батальона „Спарта“, председатель Народного совета ДНР Владимир Жога — прим. URA.RU), где я получил три контузии <…> и у меня была возможность попасть в плен или подорваться, но я всегда помнил, что дело нужно доводить до конца», — сказал военнослужащий Путину в ходе заседания. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Захаров рассказал, что дошел до высоты, получил пулеметную очередь в ногу, встал, отработал с гранатомета, а затем получил еще одну пулеметную очередь, однако взял автомат в руку и пополз огонь на врага. Кроме того, командир не дал ему попасть в плен. Военный также поблагодарил президента за сильную и крепкую Россию. Он добавил, что после победы РФ планирует заниматься наставничеством. Ранее Путин заявил о необходимости формирования системы наставничества для детей и молодежи, а также подключить к ней ветеранов боевых действий. Глава государства также предложил создать площадку по развитию движения наставников на базе центра знаний «Машук».