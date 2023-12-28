В Германии раскрыли сумму замороженных активов россиян

Общая сумма замороженных российских активов в Германии составила около 4,1 миллиарда евро. Об этом рассказал представитель Минфина ФРГ.
«По состоянию на начало декабря немецкие власти заморозили в рамках санкционного режима ЕС российские активы на сумму примерно 4,1 миллиарда евро», — передает слова представителя министерства ТАСС. Он добавил, что эта сумма включает в себя различные объекты, подвергнутые санкциям, заблокированные денежные средства, экономические ресурсы физических лиц и активы Центробанка (ЦБ) России.
Ранее в Германии высказались против замораживания активов российского ЦБ с целью восстановления Украины. Эксперты указывают на возможные юридические риски, связанные с такими действиями. Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в случае использования доходов от замороженных российских активов Европейский союз получит симметричный ответ, передает РАПСИ.
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