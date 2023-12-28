В Германии раскрыли сумму замороженных активов россиян

Минфин ФРГ: сумма замороженных активов РФ составляет около 4,1 млрд евро
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Германия заморозила российские активы на сумму 4,1 миллиарда евро, заявили в Минфине ФРГ Фото:
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Общая сумма замороженных российских активов в Германии составила около 4,1 миллиарда евро. Об этом рассказал представитель Минфина ФРГ.

«По состоянию на начало декабря немецкие власти заморозили в рамках санкционного режима ЕС российские активы на сумму примерно 4,1 миллиарда евро», — передает слова представителя министерства ТАСС. Он добавил, что эта сумма включает в себя различные объекты, подвергнутые санкциям, заблокированные денежные средства, экономические ресурсы физических лиц и активы Центробанка (ЦБ) России.

Ранее в Германии высказались против замораживания активов российского ЦБ с целью восстановления Украины. Эксперты указывают на возможные юридические риски, связанные с такими действиями. Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в случае использования доходов от замороженных российских активов Европейский союз получит симметричный ответ, передает РАПСИ.

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Общая сумма замороженных российских активов в Германии составила около 4,1 миллиарда евро. Об этом рассказал представитель Минфина ФРГ. «По состоянию на начало декабря немецкие власти заморозили в рамках санкционного режима ЕС российские активы на сумму примерно 4,1 миллиарда евро», — передает слова представителя министерства ТАСС. Он добавил, что эта сумма включает в себя различные объекты, подвергнутые санкциям, заблокированные денежные средства, экономические ресурсы физических лиц и активы Центробанка (ЦБ) России. Ранее в Германии высказались против замораживания активов российского ЦБ с целью восстановления Украины. Эксперты указывают на возможные юридические риски, связанные с такими действиями. Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в случае использования доходов от замороженных российских активов Европейский союз получит симметричный ответ, передает РАПСИ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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