В Германии раскрыли сумму замороженных активов россиян

Минфин ФРГ: сумма замороженных активов РФ составляет около 4,1 млрд евро

28 декабря 2023 в 20:00 Размер текста - 17 +

Германия заморозила российские активы на сумму 4,1 миллиарда евро, заявили в Минфине ФРГ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Общая сумма замороженных российских активов в Германии составила около 4,1 миллиарда евро. Об этом рассказал представитель Минфина ФРГ. «По состоянию на начало декабря немецкие власти заморозили в рамках санкционного режима ЕС российские активы на сумму примерно 4,1 миллиарда евро», — передает слова представителя министерства ТАСС. Он добавил, что эта сумма включает в себя различные объекты, подвергнутые санкциям, заблокированные денежные средства, экономические ресурсы физических лиц и активы Центробанка (ЦБ) России. Ранее в Германии высказались против замораживания активов российского ЦБ с целью восстановления Украины. Эксперты указывают на возможные юридические риски, связанные с такими действиями. Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в случае использования доходов от замороженных российских активов Европейский союз получит симметричный ответ, передает РАПСИ.

Общая сумма замороженных российских активов в Германии составила около 4,1 миллиарда евро. Об этом рассказал представитель Минфина ФРГ. «По состоянию на начало декабря немецкие власти заморозили в рамках санкционного режима ЕС российские активы на сумму примерно 4,1 миллиарда евро», — передает слова представителя министерства ТАСС. Он добавил, что эта сумма включает в себя различные объекты, подвергнутые санкциям, заблокированные денежные средства, экономические ресурсы физических лиц и активы Центробанка (ЦБ) России. Ранее в Германии высказались против замораживания активов российского ЦБ с целью восстановления Украины. Эксперты указывают на возможные юридические риски, связанные с такими действиями. Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в случае использования доходов от замороженных российских активов Европейский союз получит симметричный ответ, передает РАПСИ.