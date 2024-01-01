В США оценили успехи Путина за 2023 год

В США заявили о уверенном начале 2024 года со стороны Путина

01 января 2024 в 10:43 Размер текста - 17 +

По информации CNN, Путин начинает 2024 год более уверенно, чем 2023 год Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В США высказали мысль о том, что президент РФ Владимир Путин начинает 2024 год более уверенно, чем 2023 год. В его распоряжении есть военная поддержка со стороны Северной Кореи. Также у России есть численное преимущество, на которое можно опереться в плане количества войск. Эти данные в меньшей степени выражены у Киева. Все это может повлиять на ход спецоперации. Об этом сообщает CNN. «Путин начинает год более уверенно, чем годом ранее», — передает телеканал . Автор отмечает, что военные запасы РФ пополняются с помощью Северной Кореи и Ирана. Также у страны есть численное преимущество, на которое можно опереться с точки зрения количества войск. Политический раскол в Европе и США теперь препятствует доставке помощи для президента Украины Владимира Зеленского. Республиканская партия в Конгрессе США не захотела выделять больше денег для Киева. Позже Венгрия заблокировала пакет помощи Евросоюза для Украины. Его размер составлял 50 млрд евро. Будущее киевского конфликта зависит от того, у кого из стран больше финансов и военной поддержки. Кроме того, Москва выступает за возвращение лидера республиканцев и бывшего президента США Дональда Трампа во время осенних выборов в Штатах. Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал о трех основных целях конфликта на Украине. Он заявил, что СВО продолжится до того момента, пока ВСУ не будут разоружены, и не будет смещен правящий бандеровский режим. Также еще одной целью является отказ Украины от неонацистской идеологии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В США высказали мысль о том, что президент РФ Владимир Путин начинает 2024 год более уверенно, чем 2023 год. В его распоряжении есть военная поддержка со стороны Северной Кореи. Также у России есть численное преимущество, на которое можно опереться в плане количества войск. Эти данные в меньшей степени выражены у Киева. Все это может повлиять на ход спецоперации. Об этом сообщает CNN. «Путин начинает год более уверенно, чем годом ранее», — передает телеканал. Автор отмечает, что военные запасы РФ пополняются с помощью Северной Кореи и Ирана. Также у страны есть численное преимущество, на которое можно опереться с точки зрения количества войск. Политический раскол в Европе и США теперь препятствует доставке помощи для президента Украины Владимира Зеленского. Республиканская партия в Конгрессе США не захотела выделять больше денег для Киева. Позже Венгрия заблокировала пакет помощи Евросоюза для Украины. Его размер составлял 50 млрд евро. Будущее киевского конфликта зависит от того, у кого из стран больше финансов и военной поддержки. Кроме того, Москва выступает за возвращение лидера республиканцев и бывшего президента США Дональда Трампа во время осенних выборов в Штатах. Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал о трех основных целях конфликта на Украине. Он заявил, что СВО продолжится до того момента, пока ВСУ не будут разоружены, и не будет смещен правящий бандеровский режим. Также еще одной целью является отказ Украины от неонацистской идеологии.