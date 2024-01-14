Над Курской областью сбиты три украинские ракеты «Точка-У»

15 января 2024 в 09:20 Размер текста - 17 +

Системы ПВО ликвидировали три украинские ракеты «Точка-У» в Курской области, заявили в Минобороны РФ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские системы противовоздушной обороны успешно сбили три украинские ракеты тактического ракетного комплекса «Точка-У» в небе над Курской областью. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Над Курской областью три украинские ракеты ТРК «Точка-У», — заявили в Минобороны. Там добавили, что ракеты ликвидированы силами систем ПВО.

Российские системы противовоздушной обороны успешно сбили три украинские ракеты тактического ракетного комплекса «Точка-У» в небе над Курской областью. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Над Курской областью три украинские ракеты ТРК «Точка-У», — заявили в Минобороны. Там добавили, что ракеты ликвидированы силами систем ПВО.