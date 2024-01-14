Над Курской областью сбиты три украинские ракеты «Точка-У»

Системы ПВО ликвидировали три украинские ракеты «Точка-У» в Курской области, заявили в Минобороны РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские системы противовоздушной обороны успешно сбили три украинские ракеты тактического ракетного комплекса «Точка-У» в небе над Курской областью. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«Над Курской областью три украинские ракеты ТРК «Точка-У», — заявили в Минобороны. Там добавили, что ракеты ликвидированы силами систем ПВО.
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