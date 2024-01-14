14 января 2024

Над Курской областью сбиты три украинские ракеты «Точка-У»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Последствия обстрела центра Донецка ракетой Точка-У/ выпущенной ВС Украины. Донецк, ДНР, последствия, днр, донецк, обломки, ракета, точка у, ресторан, обстрел, терракт
Системы ПВО ликвидировали три украинские ракеты «Точка-У» в Курской области, заявили в Минобороны РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские системы противовоздушной обороны успешно сбили три украинские ракеты тактического ракетного комплекса «Точка-У» в небе над Курской областью. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Над Курской областью три украинские ракеты ТРК «Точка-У», — заявили в Минобороны. Там добавили, что ракеты ликвидированы силами систем ПВО.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские системы противовоздушной обороны успешно сбили три украинские ракеты тактического ракетного комплекса «Точка-У» в небе над Курской областью. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Над Курской областью три украинские ракеты ТРК «Точка-У», — заявили в Минобороны. Там добавили, что ракеты ликвидированы силами систем ПВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...