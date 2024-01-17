Поток туристов в Курганскую область снизился

17 января 2024 в 16:15 Размер текста - 17 +

Всего в Курганскую область состоялось 591 тысяча поездок в период с января по ноябрь 2023 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU У Курганской области снизился показатель посещаемости региона туристами. За 2023 год регион посетило меньше людей, чем в 2022 году. Информация об этом размещена на сайте федеральной службы государственной статистики. «Оценка туристического потока (по числу поездок), 2023 год, Курганская область: с января по ноябрь — 591 181», — указано в статистике за прошлый год. Также, по данным Росстата, за тот же период в 2022 году число поездок составило 649 651. Разрыв между приведенными данными составил более 58 тысяч поездок, что говорит о снижении количества поездок туристов в Курганскую область. Среди регионов Уральского федерального округа отличилась и Челябинская область. Там поток туристов снизился почти на 54 тысячи поездок: в 2022 году с января по ноябрь поток составлял 1 633 000 поездок, а в 2023 году — 1 579 022. Свердловская область собрала больше всего туристов. На ее территории, по данным Росстата, в 2023 году состоялось на 1 293 340 поездок больше, чем в 2022. Ранее URA.RU сообщало, что в 2023 году в Курганской области останавливалось на 14% больше туристов, чем в 2022 году. За год было проведено 36 различных культурно-массовых мероприятий в регионе.

У Курганской области снизился показатель посещаемости региона туристами. За 2023 год регион посетило меньше людей, чем в 2022 году. Информация об этом размещена на сайте федеральной службы государственной статистики. «Оценка туристического потока (по числу поездок), 2023 год, Курганская область: с января по ноябрь — 591 181», — указано в статистике за прошлый год. Также, по данным Росстата, за тот же период в 2022 году число поездок составило 649 651. Разрыв между приведенными данными составил более 58 тысяч поездок, что говорит о снижении количества поездок туристов в Курганскую область. Среди регионов Уральского федерального округа отличилась и Челябинская область. Там поток туристов снизился почти на 54 тысячи поездок: в 2022 году с января по ноябрь поток составлял 1 633 000 поездок, а в 2023 году — 1 579 022. Свердловская область собрала больше всего туристов. На ее территории, по данным Росстата, в 2023 году состоялось на 1 293 340 поездок больше, чем в 2022. Ранее URA.RU сообщало, что в 2023 году в Курганской области останавливалось на 14% больше туристов, чем в 2022 году. За год было проведено 36 различных культурно-массовых мероприятий в регионе.