Трамп отреагировал на решение Десантиса выйти из предвыборной гонки

Fox News: Трамп счел честью решение Десантиса поддержать его на выборах

22 января 2024 в 03:39 Размер текста - 17 +

Трампа в предвыборной гонке поддержал еще один американский политик Фото: Official White House / Andrea Hanks Экс-президент США Дональд Трамп назвал большой честью поддержку со стороны вышедшего из предвыборной гонки губернатора штата Флорида Рона Десантиса. По его словам, вместе им будет легче победить Джо Байдена. «Для меня большая честь получить его поддержку. Я жду возможности поработать вместе с ним, чтобы победить Джо Байдена», — сказал Трамп телеканалу Fox News. Десантис приостановил свою кампанию по выдвижению на пост президента США. Он заявил, что Трамп получит его поддержку, пишет RT. Это не первый политик, который готов поддержать Трампа в президентских выборах в США в 2024 году. Так, бизнесмен и республиканец Вивек Рамасвами объявил о своем решении выйти из президентской гонки и поддержал Трампа. Ранее Трамп победил по итогам выборов республиканцев в штате Айова. Из-за этого бывший губернатор штата Арканзаса Аса Хатчинсон отказался от участия в борьбе за пост президента. 28 января в штате Южная Каролина Трамп впервые публично выступит после объявления о намерении принять участие в выборах, передает «Национальная служба новостей».

Экс-президент США Дональд Трамп назвал большой честью поддержку со стороны вышедшего из предвыборной гонки губернатора штата Флорида Рона Десантиса. По его словам, вместе им будет легче победить Джо Байдена. «Для меня большая честь получить его поддержку. Я жду возможности поработать вместе с ним, чтобы победить Джо Байдена», — сказал Трамп телеканалу Fox News. Десантис приостановил свою кампанию по выдвижению на пост президента США. Он заявил, что Трамп получит его поддержку, пишет RT. Это не первый политик, который готов поддержать Трампа в президентских выборах в США в 2024 году. Так, бизнесмен и республиканец Вивек Рамасвами объявил о своем решении выйти из президентской гонки и поддержал Трампа. Ранее Трамп победил по итогам выборов республиканцев в штате Айова. Из-за этого бывший губернатор штата Арканзаса Аса Хатчинсон отказался от участия в борьбе за пост президента. 28 января в штате Южная Каролина Трамп впервые публично выступит после объявления о намерении принять участие в выборах, передает «Национальная служба новостей».