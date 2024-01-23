Происшествия Появилось видео с выжившими при крушении самолета в Афганистане россиянами Выжившим при крушении самолета в Афганистане пришлось два дня жить на морозе 23 января 2024 в 16:47 Размер текста - 17 + При трагедии с самолетом в Афганистане четыре человека смогли выжить, двое погибли Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В горах Афганистана разбился самолет Falcon 10 с двумя россиянами на борту Министерство национальной обороны Афганистана опубликовало видео с выжившими россиянами, которые находились на борту бизнес-джета Falcon 10, потерпевшего крушение на территории страны. Они рассказали, что после трагедии им пришлось два дня находиться на морозе. При авиакатастрофе два человека погибли, четверо выжили. «Нам пришлось почти два дня на морозе находиться там, выживать», — передает слова одного из выживших youtube-канал министерства национальной обороны Афганистана . При трагедии два человека погибли, четырем удалось выжить. Отмечается, что у авиакомпании не было разрешения на проведение санитарных рейсов. Ранее сообщалось, что 21 января в горах Афганистана разбился самолет Falcon-10. В результате двое россиян погибли. Выжившие были доставлены в военно-медицинский комплекс в Кабуле. Пилоту бизнес-джета Аркадию Грачеву и его жене предъявлено обвинение. Теперь им грозит до 10 лет тюрьмы. Министерство национальной обороны Афганистана опубликовало видео с выжившими россиянами, которые находились на борту бизнес-джета Falcon 10, потерпевшего крушение на территории страны. Они рассказали, что после трагедии им пришлось два дня находиться на морозе. При авиакатастрофе два человека погибли, четверо выжили. «Нам пришлось почти два дня на морозе находиться там, выживать», — передает слова одного из выживших youtube-канал министерства национальной обороны Афганистана. При трагедии два человека погибли, четырем удалось выжить. Отмечается, что у авиакомпании не было разрешения на проведение санитарных рейсов. Ранее сообщалось, что 21 января в горах Афганистана разбился самолет Falcon-10. В результате двое россиян погибли. Выжившие были доставлены в военно-медицинский комплекс в Кабуле. Пилоту бизнес-джета Аркадию Грачеву и его жене предъявлено обвинение. Теперь им грозит до 10 лет тюрьмы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям