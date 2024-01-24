На место крушения Ил-76 прибыли следователи и криминалисты СКР

Следователи и криминалисты Следственного комитета РФ прибыли на место крушения самолета Ил-76, который ВСУ сбили над Белгородского областью во время перевозки им военнопленных Украины. Сотрудники СК будут проводить осмотр на месте даже в темное время суток.
«Следователи и криминалисты СК РФ приступили к осмотру места крушения самолета Ил-76», — передает ТАСС. Отмечается, что осмотр займет достаточно продолжительное время из-за большой зоны разлета частей авиалайнера. Также сотрудники Следственного комитета будут работать на месте трагедии в ночное время.
Ранее сообщалось, что украинская армия атаковала из зенитных ракетных комплексов воздушное судно Ил-76. Оно перевозило военнопленных Киева для обмена ими с Украиной. В результате трагедии погибли 65 пленных украинцев.
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