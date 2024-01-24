На место крушения Ил-76 прибыли следователи и криминалисты СКР

24 января 2024 в 20:33 Размер текста - 17 +

Сотрудники СК РФ будут осматривать место трагедии ночью Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области Следователи и криминалисты Следственного комитета РФ прибыли на место крушения самолета Ил-76, который ВСУ сбили над Белгородского областью во время перевозки им военнопленных Украины. Сотрудники СК будут проводить осмотр на месте даже в темное время суток. «Следователи и криминалисты СК РФ приступили к осмотру места крушения самолета Ил-76», — передает ТАСС. Отмечается, что осмотр займет достаточно продолжительное время из-за большой зоны разлета частей авиалайнера. Также сотрудники Следственного комитета будут работать на месте трагедии в ночное время. Ранее сообщалось, что украинская армия атаковала из зенитных ракетных комплексов воздушное судно Ил-76. Оно перевозило военнопленных Киева для обмена ими с Украиной. В результате трагедии погибли 65 пленных украинцев.

Следователи и криминалисты Следственного комитета РФ прибыли на место крушения самолета Ил-76, который ВСУ сбили над Белгородского областью во время перевозки им военнопленных Украины. Сотрудники СК будут проводить осмотр на месте даже в темное время суток. «Следователи и криминалисты СК РФ приступили к осмотру места крушения самолета Ил-76», — передает ТАСС. Отмечается, что осмотр займет достаточно продолжительное время из-за большой зоны разлета частей авиалайнера. Также сотрудники Следственного комитета будут работать на месте трагедии в ночное время. Ранее сообщалось, что украинская армия атаковала из зенитных ракетных комплексов воздушное судно Ил-76. Оно перевозило военнопленных Киева для обмена ими с Украиной. В результате трагедии погибли 65 пленных украинцев.