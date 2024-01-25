Свердловский омбудсмен поделилась воспоминаниями о членах экипажа сбитого Ил-76

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Интервью с Татьяной Мерзляковой. Екатеринбург, мерзлякова татьяна, портрет, уполномоченный по правам человека свердловской области
Татьяна Мерзлякова была расстроена, когда узнала о крушении Ил-76 Фото:
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Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области

Экипаж самолета Ил-76, сбитый ВСУ в Белгородской области, обладал профессионализмом и отличался доблестью. Такими воспоминаниями с журналистом URA.RU поделилась уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, которая была лично знакома с погибшими россиянами.

«Члены экипажа были асами в пилотажном деле. Сбитый украинцами Ил-76 летал в Сирию и в Турцию. Погибшие были профессионалами своего дела, гордостью авиации и достойными сыновьями России. Я приношу свои искренние соболезнования всем родным и близким людям погибших россиян», — отметила Мерзлякова.

ВСУ сбили Ил-76 в Белгородской области. Все члены экипажа и пассажиры погибли. Судно упало в поле рядом с населенным пунктом. В Минобороны РФ сообщили, что в самолете были украинские военнопленные, которых везли для обмена. Все важные новости — в отдельном сюжете URA.RU.

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Экипаж самолета Ил-76, сбитый ВСУ в Белгородской области, обладал профессионализмом и отличался доблестью. Такими воспоминаниями с журналистом URA.RU поделилась уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, которая была лично знакома с погибшими россиянами. «Члены экипажа были асами в пилотажном деле. Сбитый украинцами Ил-76 летал в Сирию и в Турцию. Погибшие были профессионалами своего дела, гордостью авиации и достойными сыновьями России. Я приношу свои искренние соболезнования всем родным и близким людям погибших россиян», — отметила Мерзлякова. ВСУ сбили Ил-76 в Белгородской области. Все члены экипажа и пассажиры погибли. Судно упало в поле рядом с населенным пунктом. В Минобороны РФ сообщили, что в самолете были украинские военнопленные, которых везли для обмена. Все важные новости — в отдельном сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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