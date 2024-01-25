Свердловский омбудсмен поделилась воспоминаниями о членах экипажа сбитого Ил-76

25 января 2024 в 18:39 Размер текста - 17 +

Татьяна Мерзлякова была расстроена, когда узнала о крушении Ил-76 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области Экипаж самолета Ил-76, сбитый ВСУ в Белгородской области, обладал профессионализмом и отличался доблестью. Такими воспоминаниями с журналистом URA.RU поделилась уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, которая была лично знакома с погибшими россиянами. «Члены экипажа были асами в пилотажном деле. Сбитый украинцами Ил-76 летал в Сирию и в Турцию. Погибшие были профессионалами своего дела, гордостью авиации и достойными сыновьями России. Я приношу свои искренние соболезнования всем родным и близким людям погибших россиян», — отметила Мерзлякова. ВСУ сбили Ил-76 в Белгородской области. Все члены экипажа и пассажиры погибли. Судно упало в поле рядом с населенным пунктом. В Минобороны РФ сообщили, что в самолете были украинские военнопленные, которых везли для обмена. Все важные новости — в отдельном сюжете URA.RU.

Экипаж самолета Ил-76, сбитый ВСУ в Белгородской области, обладал профессионализмом и отличался доблестью. Такими воспоминаниями с журналистом URA.RU поделилась уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, которая была лично знакома с погибшими россиянами. «Члены экипажа были асами в пилотажном деле. Сбитый украинцами Ил-76 летал в Сирию и в Турцию. Погибшие были профессионалами своего дела, гордостью авиации и достойными сыновьями России. Я приношу свои искренние соболезнования всем родным и близким людям погибших россиян», — отметила Мерзлякова. ВСУ сбили Ил-76 в Белгородской области. Все члены экипажа и пассажиры погибли. Судно упало в поле рядом с населенным пунктом. В Минобороны РФ сообщили, что в самолете были украинские военнопленные, которых везли для обмена. Все важные новости — в отдельном сюжете URA.RU.