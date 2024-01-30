Главное об СВО 30 января: МО Украины ответило на сообщения об отставке Залужного

Минобороны Украины опровергло увольнение Залужного

30 января 2024 в 23:06 Размер текста - 17 +

В Минобороны Украины заявили, что информация об отставке Валерия Залужного не является правдой Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Минобороны Украины опровергло информацию об отставке главкома ВСУ Валерия Залужного. URA.RU приводит главные новости об СВО к вечеру 30 января. Минобороны Украины опровергло увольнение Залужного На Украине появились слухи об отставке главкома ВСУ Валерия Залужного. В Минобороны страны опровергли такие заявления. При этом газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники написала, что украинский лидер Владимир Зеленский встречался с Залужным 29 января и предлагал ему лишь позицию советника украинских властей после его отставки. Сам президент Украины комментариев на данную тему не давал. В Киеве начался кризис, который поможет наступлению РФ в зоне СВО В беседе с URA.RU украинский политолог Василий Вакаров рассказал, что на Украине наметился правительственный кризис. По его словам, в связи с этим для ВСУ на фронте ситуация будет осложняться, а для российской армии появится возможность успешного наступления. Над российскими регионами сбили 21 беспилотник Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили до 21 украинских беспилотников над несколькими регионами РФ в ночь на 30 января. Вражеские дроны были поражены над Крымом, а также Белгородской, Брянской, Калужской и Тульской областями. ВСУ обстреляли жилой поселок в Курской области Украинские войска обстреляли поселок Глушково в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. В результате удара оказались повреждены окна, крыши и фасады в трех домах, а также пострадал автомобиль. Старовойт пообещал оказать жителям помощь в восстановлении имущества. Украинцы атаковали сразу два села Белгородской области ВСУ с помощью дронов атаковали Белгородскую область. Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, из-за удара украинских сил в селе Мокрая Орловка был поврежден КАМАЗ и линия газоснабжения, в селе Дроновка — экскаватор и линия электроснабжения. Пострадавших от атаки нет. Киеву передали батарею немецких систем ПВО Skynex Киев получил батарею новейших систем противовоздушной обороны (ПВО) Skynex. Об этом сообщило украинское агентство «УНИАН». Отмечается, что зенитный комплекс предназначен для работы по дронам и крылатым ракетам. ВС РФ поразили склад горючего ВСУ в зоне спецоперации Российские войска при помощи беспилотников, ракет и артиллерии поразили на Украине склад горючего, передает Пятый канал. Кроме того, силами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты 12 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган», а также управляемая авиабомба JDAM производства США. Ранее URA.RU приводило сводку главных событий о спецоперации на Украине за 29 января. Тогда российским войскам удалось освободить село Табаевка в Купянском районе Харьковской области. В районе села Синьковка ВС РФ отразили три атаки штурмовых групп ВСУ, а на краснолиманском направлении улучшили положение по переднему краю. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Минобороны Украины опровергло информацию об отставке главкома ВСУ Валерия Залужного. URA.RU приводит главные новости об СВО к вечеру 30 января. На Украине появились слухи об отставке главкома ВСУ Валерия Залужного. В Минобороны страны опровергли такие заявления. При этом газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники написала, что украинский лидер Владимир Зеленский встречался с Залужным 29 января и предлагал ему лишь позицию советника украинских властей после его отставки. Сам президент Украины комментариев на данную тему не давал. В беседе с URA.RU украинский политолог Василий Вакаров рассказал, что на Украине наметился правительственный кризис. По его словам, в связи с этим для ВСУ на фронте ситуация будет осложняться, а для российской армии появится возможность успешного наступления. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили до 21 украинских беспилотников над несколькими регионами РФ в ночь на 30 января. Вражеские дроны были поражены над Крымом, а также Белгородской, Брянской, Калужской и Тульской областями. Украинские войска обстреляли поселок Глушково в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. В результате удара оказались повреждены окна, крыши и фасады в трех домах, а также пострадал автомобиль. Старовойт пообещал оказать жителям помощь в восстановлении имущества. ВСУ с помощью дронов атаковали Белгородскую область. Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, из-за удара украинских сил в селе Мокрая Орловка был поврежден КАМАЗ и линия газоснабжения, в селе Дроновка — экскаватор и линия электроснабжения. Пострадавших от атаки нет. Киев получил батарею новейших систем противовоздушной обороны (ПВО) Skynex. Об этом сообщило украинское агентство «УНИАН». Отмечается, что зенитный комплекс предназначен для работы по дронам и крылатым ракетам. Российские войска при помощи беспилотников, ракет и артиллерии поразили на Украине склад горючего, передает Пятый канал. Кроме того, силами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты 12 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган», а также управляемая авиабомба JDAM производства США. Ранее URA.RU приводило сводку главных событий о спецоперации на Украине за 29 января. Тогда российским войскам удалось освободить село Табаевка в Купянском районе Харьковской области. В районе села Синьковка ВС РФ отразили три атаки штурмовых групп ВСУ, а на краснолиманском направлении улучшили положение по переднему краю.