Кремль оценил акцию по трансляции послания Путина в кинотеатрах

В Кремле одобрили бесплатный показ послания Путина в кинотеатрах
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Форум объединенных культур. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил акцию по трансляции послания Путина в кинотеатрах Фото:

В Кремле положительно отнеслись к идее бесплатно транслировать послание президента РФ Владимира Путина в кинотеатрах. На вопрос URA.RU пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков дал понять, что это означает, что интерес к обращению Путина есть.

«Кинотеатры показывают то, что привлекает зрителей, то, что востребовано у зрителей и, естественно, что привлекает кинотеатры. А зрители смотрят то, что интересно и востребовано», — пояснил Песков.

О бесплатной трансляции президентского послания 29 февраля заявила сеть кинозалов в Перми. Позже стало известно о подобной акции и в Москве. Посмотреть послание смогут все желающие при наличии свободных мест в залах.

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В Кремле положительно отнеслись к идее бесплатно транслировать послание президента РФ Владимира Путина в кинотеатрах. На вопрос URA.RU пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков дал понять, что это означает, что интерес к обращению Путина есть. «Кинотеатры показывают то, что привлекает зрителей, то, что востребовано у зрителей и, естественно, что привлекает кинотеатры. А зрители смотрят то, что интересно и востребовано», — пояснил Песков. О бесплатной трансляции президентского послания 29 февраля заявила сеть кинозалов в Перми. Позже стало известно о подобной акции и в Москве. Посмотреть послание смогут все желающие при наличии свободных мест в залах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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