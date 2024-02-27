Кремль оценил акцию по трансляции послания Путина в кинотеатрах

В Кремле положительно отнеслись к идее бесплатно транслировать послание президента РФ Владимира Путина в кинотеатрах. На вопрос URA.RU пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков дал понять, что это означает, что интерес к обращению Путина есть.
«Кинотеатры показывают то, что привлекает зрителей, то, что востребовано у зрителей и, естественно, что привлекает кинотеатры. А зрители смотрят то, что интересно и востребовано», — пояснил Песков.
О бесплатной трансляции президентского послания 29 февраля заявила сеть кинозалов в Перми. Позже стало известно о подобной акции и в Москве. Посмотреть послание смогут все желающие при наличии свободных мест в залах.
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