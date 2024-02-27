Кремль оценил акцию по трансляции послания Путина в кинотеатрах

В Кремле одобрили бесплатный показ послания Путина в кинотеатрах

27 февраля 2024 в 15:05 Размер текста - 17 +

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил акцию по трансляции послания Путина в кинотеатрах Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Кремле положительно отнеслись к идее бесплатно транслировать послание президента РФ Владимира Путина в кинотеатрах. На вопрос URA.RU пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков дал понять, что это означает, что интерес к обращению Путина есть. «Кинотеатры показывают то, что привлекает зрителей, то, что востребовано у зрителей и, естественно, что привлекает кинотеатры. А зрители смотрят то, что интересно и востребовано», — пояснил Песков. О бесплатной трансляции президентского послания 29 февраля заявила сеть кинозалов в Перми. Позже стало известно о подобной акции и в Москве. Посмотреть послание смогут все желающие при наличии свободных мест в залах.

В Кремле положительно отнеслись к идее бесплатно транслировать послание президента РФ Владимира Путина в кинотеатрах. На вопрос URA.RU пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков дал понять, что это означает, что интерес к обращению Путина есть. «Кинотеатры показывают то, что привлекает зрителей, то, что востребовано у зрителей и, естественно, что привлекает кинотеатры. А зрители смотрят то, что интересно и востребовано», — пояснил Песков. О бесплатной трансляции президентского послания 29 февраля заявила сеть кинозалов в Перми. Позже стало известно о подобной акции и в Москве. Посмотреть послание смогут все желающие при наличии свободных мест в залах.