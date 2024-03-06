Российский шоумен Барецкий допустил, что Пугачева попала в секту

06 марта 2024 в 18:54 Размер текста - 17 +

Алла Пугачева (на фото) могла связаться с сектой, считает Стас Барецкий Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости Российский шоумен Стас Барецкий заявил, что певица Алла Пугачева могла попасть в секту. Такое предположение он сделал на фоне конфликта примадонны и певца Стаса Михайлова, а также недавних танцев Пугачевой на яхте под украинскую песню. «Проблема у Пугачевой, что с ней происходит? Мне кажется, она в секту какую-то попала, как бы смешно это ни звучало. Человек такого масштаба не должен опускаться до плясок под украинские песни, до таких оскорблений», — заявил Стас Барецкий в беседе с NEWS.ru . Ранее Пугачева опубликовала в соцсетях видео с вечеринки на яхте в Израиле. На фоне играла песня, которая, по словам комментаторов, является украинской. Также у исполнительницы возник конфликт с Михайловым. Певец заявил, что все уехавшие из РФ звезды вскоре «приползут на коленях» на родину. Тогда Пугачева ответила ему, назвав «Стасиком» и нецензурным словом.

Российский шоумен Стас Барецкий заявил, что певица Алла Пугачева могла попасть в секту. Такое предположение он сделал на фоне конфликта примадонны и певца Стаса Михайлова, а также недавних танцев Пугачевой на яхте под украинскую песню. «Проблема у Пугачевой, что с ней происходит? Мне кажется, она в секту какую-то попала, как бы смешно это ни звучало. Человек такого масштаба не должен опускаться до плясок под украинские песни, до таких оскорблений», — заявил Стас Барецкий в беседе с NEWS.ru. Ранее Пугачева опубликовала в соцсетях видео с вечеринки на яхте в Израиле. На фоне играла песня, которая, по словам комментаторов, является украинской. Также у исполнительницы возник конфликт с Михайловым. Певец заявил, что все уехавшие из РФ звезды вскоре «приползут на коленях» на родину. Тогда Пугачева ответила ему, назвав «Стасиком» и нецензурным словом.