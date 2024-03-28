Шольц сделал заявление насчет теракта в «Крокус Сити Холле»

Шольц: спецслужбы ФРГ не знали о подготовке теракта в России

28 марта 2024 в 06:37 Размер текста - 17 +

У американских спецслужб, возможно, была информация о теракте в Подмосковье, заявил Шольц Фото: Bundesregierung\Kugler новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Спецслужбы Германии не обладали информацией о подготовке теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц. При этом он отметил, что данные, возможно, были у США. «Нет, но у американских спецслужб, вероятно, были зацепки», — сказал Шольц газете Märkische Allgemeine Zeitung, отвечая на вопрос, знала ли разведка ФРГ о планах террористов. Он также добавил, что передавать другим странам подобные сведения — это часть политики американского правительства. «Они даже публично предупредили. Тем более прискорбно, что этот ужасный теракт все-таки произошел», — добавил канцлер. Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта переда концертом группы «Пикник». В результате стрельбы и пожара в здании погибли 143 человека, пострадали около 300. На данный момент задержаны 11 человек. Четверо из них пытали скрыться в сторону границы Украины, но были перехвачены российскими спецслужбами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спецслужбы Германии не обладали информацией о подготовке теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц. При этом он отметил, что данные, возможно, были у США. «Нет, но у американских спецслужб, вероятно, были зацепки», — сказал Шольц газете Märkische Allgemeine Zeitung, отвечая на вопрос, знала ли разведка ФРГ о планах террористов. Он также добавил, что передавать другим странам подобные сведения — это часть политики американского правительства. «Они даже публично предупредили. Тем более прискорбно, что этот ужасный теракт все-таки произошел», — добавил канцлер. Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта переда концертом группы «Пикник». В результате стрельбы и пожара в здании погибли 143 человека, пострадали около 300. На данный момент задержаны 11 человек. Четверо из них пытали скрыться в сторону границы Украины, но были перехвачены российскими спецслужбами.