Шольц сделал заявление насчет теракта в «Крокус Сити Холле»

Спецслужбы Германии не обладали информацией о подготовке теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц. При этом он отметил, что данные, возможно, были у США.
«Нет, но у американских спецслужб, вероятно, были зацепки», — сказал Шольц газете Märkische Allgemeine Zeitung, отвечая на вопрос, знала ли разведка ФРГ о планах террористов. Он также добавил, что передавать другим странам подобные сведения — это часть политики американского правительства. «Они даже публично предупредили. Тем более прискорбно, что этот ужасный теракт все-таки произошел», — добавил канцлер.
Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта переда концертом группы «Пикник». В результате стрельбы и пожара в здании погибли 143 человека, пострадали около 300. На данный момент задержаны 11 человек. Четверо из них пытали скрыться в сторону границы Украины, но были перехвачены российскими спецслужбами.
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Спецслужбы Германии не обладали информацией о подготовке теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц. При этом он отметил, что данные, возможно, были у США. «Нет, но у американских спецслужб, вероятно, были зацепки», — сказал Шольц газете Märkische Allgemeine Zeitung, отвечая на вопрос, знала ли разведка ФРГ о планах террористов. Он также добавил, что передавать другим странам подобные сведения — это часть политики американского правительства. «Они даже публично предупредили. Тем более прискорбно, что этот ужасный теракт все-таки произошел», — добавил канцлер. Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта переда концертом группы «Пикник». В результате стрельбы и пожара в здании погибли 143 человека, пострадали около 300. На данный момент задержаны 11 человек. Четверо из них пытали скрыться в сторону границы Украины, но были перехвачены российскими спецслужбами.