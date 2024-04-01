Симоньян заявила о готовящемся покушении на ее жизнь

02 апреля 2024 в 00:03 Размер текста - 17 +

Симоньян не намерена уходить из публичного поля Фото: Владимир Андреев © URA.RU Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что располагает информацией об очередном готовящемся покушения на нее, но уходить из публичного поля не намерена. Об этом Симоньян заявила в интервью журналистке Надане Фридрихсон. «Я это знаю [о готовящемся покушении]. Можно куда-то вообще спрятаться, уйти из публичного поля, уехать в тайгу, но это как-то не по мне», — заявила Симоньян Фридрихсон. Так она ответила на вопрос о возможном покушении на нее. Запись разговора опубликована в telegram-канале Фридрихсон. Служба безопасности Украины (СБУ) ранее возбудила уголовное дело в отношении Симоньян. Ее обвинили в геноциде, сообщили в пресс-службе СБУ. Поскольку Симоньян находится на территории России, продолжаются комплексные меры по ее привлечению к ответственности. Симоньян в ответ заявила, что СБУ пытается закрыть ей возможность ездить по миру. Таким образом они заранее готовят себе оправдание на случай, если смогут ее убить, заявила Симоньян. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что располагает информацией об очередном готовящемся покушения на нее, но уходить из публичного поля не намерена. Об этом Симоньян заявила в интервью журналистке Надане Фридрихсон. «Я это знаю [о готовящемся покушении]. Можно куда-то вообще спрятаться, уйти из публичного поля, уехать в тайгу, но это как-то не по мне», — заявила Симоньян Фридрихсон. Так она ответила на вопрос о возможном покушении на нее. Запись разговора опубликована в telegram-канале Фридрихсон. Служба безопасности Украины (СБУ) ранее возбудила уголовное дело в отношении Симоньян. Ее обвинили в геноциде, сообщили в пресс-службе СБУ. Поскольку Симоньян находится на территории России, продолжаются комплексные меры по ее привлечению к ответственности. Симоньян в ответ заявила, что СБУ пытается закрыть ей возможность ездить по миру. Таким образом они заранее готовят себе оправдание на случай, если смогут ее убить, заявила Симоньян.