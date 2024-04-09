Офицер ВСУ Алымов: Запад хочет прислать войска, чтобы заморозить конфликт на Украине

Офицер ВСУ Алымов: Запад хочет заморозить конфликт на Украине с помощью войск

09 апреля 2024 в 08:29 Размер текста - 17 +

Западные военные готовы ехать для этой миссии на Украину за 10 000 евро в месяц, заявил Сергей Алымов Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Западе обсуждается идея отправить ограниченный контингент на Украину, чтобы «заморозить» конфликт с Россией. Об этом заявил офицер ВСУ Сергей Алымов, уточнив, что военные за границей уже одобрили это предложение. «Западные инструкторы уже обсуждают, что могут приехать на Украину в составе контингента, который разделит ВСУ и российскую армию для „заморозки“ конфликта. Солдаты готовы ехать за 10 000 евро в месяц», — заявил Сергей Алымов. Он ссылается на украинских военных, которые проходят обучение в западных странах. Его слова приводит telegram-канал «Страна.ua». До этого глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что заморозка конфликта невозможна. Он отметил, что глава Украины Владимир Зеленский также не пойдет на новые Минские соглашения, передает телеканал 360. При этом Зеленский допускает, что ВСУ могут проиграть ВС РФ. Дело в том, что украинская армия сильно зависит от американской помощи. В 2024 году военных поставок со стороны США все еще не было. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Западе обсуждается идея отправить ограниченный контингент на Украину, чтобы «заморозить» конфликт с Россией. Об этом заявил офицер ВСУ Сергей Алымов, уточнив, что военные за границей уже одобрили это предложение. «Западные инструкторы уже обсуждают, что могут приехать на Украину в составе контингента, который разделит ВСУ и российскую армию для „заморозки“ конфликта. Солдаты готовы ехать за 10 000 евро в месяц», — заявил Сергей Алымов. Он ссылается на украинских военных, которые проходят обучение в западных странах. Его слова приводит telegram-канал «Страна.ua». До этого глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что заморозка конфликта невозможна. Он отметил, что глава Украины Владимир Зеленский также не пойдет на новые Минские соглашения, передает телеканал 360. При этом Зеленский допускает, что ВСУ могут проиграть ВС РФ. Дело в том, что украинская армия сильно зависит от американской помощи. В 2024 году военных поставок со стороны США все еще не было.