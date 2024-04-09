Мишустин озвучил стратегию правительства по достижению топ-4 экономик мира

В России форсируют инвестиции, трансформируют рынок труда и повысят эффективность реального сектора экономики с целью достижения страной «четверки» ведущих экономик мира по паритету покупательской способности ВВП. Об этом в ходе стратегической сессии 9 апреля завил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
«Президент поручил обеспечить вхождение России в четверку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности к 2030 году», — напомнил собравшимся на стратсессии Михаил Мишустин. Трансляция велась в эфире телеканала «Россия-24».
Правительство, как рассказал Мишустин, планирует обеспечить рост инвестиций в капиталоемкие отрасли, в первую очередь, проекты промышленного и технологического суверенитета. Для достижения топ-4 экономик мира также необходимо провести трансформацию рынка труда и повысить его производительность, что способствует общему повышению производительности в реальном (несырьевом) секторе экономики.
Глава коснулся необходимости опережающего развития инфраструктуры. «Для выполнения установленных главой государства задач нужно утвердить необходимые мероприятия в самое ближайшее время», — подчеркнул глава правительства.
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