Мишустин озвучил стратегию правительства по достижению топ-4 экономик мира

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Совместное Заседание Совета глав правительств государств – участников СНГ, с участием Михаила Мишустина. Москва, мишустин михаил
Мишустину, для достижения РФ топ-4 экономик мира, необходимо выполнить задачи, поставленные Владимиром Путиным Фото:

В России форсируют инвестиции, трансформируют рынок труда и повысят эффективность реального сектора экономики с целью достижения страной «четверки» ведущих экономик мира по паритету покупательской способности ВВП. Об этом в ходе стратегической сессии 9 апреля завил глава правительства РФ Михаил Мишустин.

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«Президент поручил обеспечить вхождение России в четверку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности к 2030 году», — напомнил собравшимся на стратсессии Михаил Мишустин. Трансляция велась в эфире телеканала «Россия-24».

Правительство, как рассказал Мишустин, планирует обеспечить рост инвестиций в капиталоемкие отрасли, в первую очередь, проекты промышленного и технологического суверенитета. Для достижения топ-4 экономик мира также необходимо провести трансформацию рынка труда и повысить его производительность, что способствует общему повышению производительности в реальном (несырьевом) секторе экономики.

Глава коснулся необходимости опережающего развития инфраструктуры. «Для выполнения установленных главой государства задач нужно утвердить необходимые мероприятия в самое ближайшее время», — подчеркнул глава правительства.

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В России форсируют инвестиции, трансформируют рынок труда и повысят эффективность реального сектора экономики с целью достижения страной «четверки» ведущих экономик мира по паритету покупательской способности ВВП. Об этом в ходе стратегической сессии 9 апреля завил глава правительства РФ Михаил Мишустин. «Президент поручил обеспечить вхождение России в четверку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности к 2030 году», — напомнил собравшимся на стратсессии Михаил Мишустин. Трансляция велась в эфире телеканала «Россия-24». Правительство, как рассказал Мишустин, планирует обеспечить рост инвестиций в капиталоемкие отрасли, в первую очередь, проекты промышленного и технологического суверенитета. Для достижения топ-4 экономик мира также необходимо провести трансформацию рынка труда и повысить его производительность, что способствует общему повышению производительности в реальном (несырьевом) секторе экономики. Глава коснулся необходимости опережающего развития инфраструктуры. «Для выполнения установленных главой государства задач нужно утвердить необходимые мероприятия в самое ближайшее время», — подчеркнул глава правительства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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