Мишустин озвучил стратегию правительства по достижению топ-4 экономик мира

09 апреля 2024 в 17:00 Размер текста - 17 +

Мишустину, для достижения РФ топ-4 экономик мира, необходимо выполнить задачи, поставленные Владимиром Путиным Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России форсируют инвестиции, трансформируют рынок труда и повысят эффективность реального сектора экономики с целью достижения страной «четверки» ведущих экономик мира по паритету покупательской способности ВВП. Об этом в ходе стратегической сессии 9 апреля завил глава правительства РФ Михаил Мишустин. Статья по теме Россия нацелилась на попадание в топ-4 экономик мира «Президент поручил обеспечить вхождение России в четверку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности к 2030 году», — напомнил собравшимся на стратсессии Михаил Мишустин. Трансляция велась в эфире телеканала «Россия-24». Правительство, как рассказал Мишустин, планирует обеспечить рост инвестиций в капиталоемкие отрасли, в первую очередь, проекты промышленного и технологического суверенитета. Для достижения топ-4 экономик мира также необходимо провести трансформацию рынка труда и повысить его производительность, что способствует общему повышению производительности в реальном (несырьевом) секторе экономики. Глава коснулся необходимости опережающего развития инфраструктуры. «Для выполнения установленных главой государства задач нужно утвердить необходимые мероприятия в самое ближайшее время», — подчеркнул глава правительства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России форсируют инвестиции, трансформируют рынок труда и повысят эффективность реального сектора экономики с целью достижения страной «четверки» ведущих экономик мира по паритету покупательской способности ВВП. Об этом в ходе стратегической сессии 9 апреля завил глава правительства РФ Михаил Мишустин. «Президент поручил обеспечить вхождение России в четверку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности к 2030 году», — напомнил собравшимся на стратсессии Михаил Мишустин. Трансляция велась в эфире телеканала «Россия-24». Правительство, как рассказал Мишустин, планирует обеспечить рост инвестиций в капиталоемкие отрасли, в первую очередь, проекты промышленного и технологического суверенитета. Для достижения топ-4 экономик мира также необходимо провести трансформацию рынка труда и повысить его производительность, что способствует общему повышению производительности в реальном (несырьевом) секторе экономики. Глава коснулся необходимости опережающего развития инфраструктуры. «Для выполнения установленных главой государства задач нужно утвердить необходимые мероприятия в самое ближайшее время», — подчеркнул глава правительства.