В Коми завершили разбор завалов обрушившегося дома

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В Коми завершили разбор завалов обрушенного подъезда, передает МЧС Фото:

Спасатели завершили разбор завалов, образовавшиеся после обращения подъезда в пятиэтажном жилом доме. ЧП произошло еще 11 мая в Печоре. Об этом сообщает МЧС по региону.

«Разбор завалов на месте обрушения подъезда в доме в Коми завершен. <…> Пострадавших нет», — передает МЧС.

Обрушение произошло накануне в Печоре. Отмечается, что помещения в обрушившимся подъезде дома по адресу: Печорский проспект, 69 были пустующими.

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Спасатели завершили разбор завалов, образовавшиеся после обращения подъезда в пятиэтажном жилом доме. ЧП произошло еще 11 мая в Печоре. Об этом сообщает МЧС по региону. «Разбор завалов на месте обрушения подъезда в доме в Коми завершен. <…> Пострадавших нет», — передает МЧС. Обрушение произошло накануне в Печоре. Отмечается, что помещения в обрушившимся подъезде дома по адресу: Печорский проспект, 69 были пустующими.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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