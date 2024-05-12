В Коми завершили разбор завалов обрушившегося дома

12 мая 2024 в 13:33 Размер текста - 17 +

В Коми завершили разбор завалов обрушенного подъезда, передает МЧС Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Спасатели завершили разбор завалов, образовавшиеся после обращения подъезда в пятиэтажном жилом доме. ЧП произошло еще 11 мая в Печоре. Об этом сообщает МЧС по региону. «Разбор завалов на месте обрушения подъезда в доме в Коми завершен. <…> Пострадавших нет», — передает МЧС. Обрушение произошло накануне в Печоре. Отмечается, что помещения в обрушившимся подъезде дома по адресу: Печорский проспект, 69 были пустующими. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спасатели завершили разбор завалов, образовавшиеся после обращения подъезда в пятиэтажном жилом доме. ЧП произошло еще 11 мая в Печоре. Об этом сообщает МЧС по региону. «Разбор завалов на месте обрушения подъезда в доме в Коми завершен. <…> Пострадавших нет», — передает МЧС. Обрушение произошло накануне в Печоре. Отмечается, что помещения в обрушившимся подъезде дома по адресу: Печорский проспект, 69 были пустующими.