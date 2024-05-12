В Коми завершили разбор завалов обрушившегося дома

В Коми завершили разбор завалов обрушенного подъезда, передает МЧС
Спасатели завершили разбор завалов, образовавшиеся после обращения подъезда в пятиэтажном жилом доме. ЧП произошло еще 11 мая в Печоре. Об этом сообщает МЧС по региону.
«Разбор завалов на месте обрушения подъезда в доме в Коми завершен. <…> Пострадавших нет», — передает МЧС.
Обрушение произошло накануне в Печоре. Отмечается, что помещения в обрушившимся подъезде дома по адресу: Печорский проспект, 69 были пустующими.
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