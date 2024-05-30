Политэлиты ХМАО до конца не верили в назначение Кухарука врио губернатора. Инсайд

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В Доме правительства ХМАО не сразу поверили в смену губернатора
В Доме правительства ХМАО не сразу поверили в смену губернатора Фото:

Политэлиты ХМАО до конца не верили в назначение экс-мэра Тюмени Руслана Кухарука на пост врио губернатора. Когда слухи о его присутствии на церемонии прощания с экс-главой Югры Натальей Комаровой не подтвердились, некоторые чиновники и депутаты предположили, что временно руководить регионом назначат кого-то из первых замов. Об этом заявил собеседник URA.RU в политическом истеблишменте на условиях анонимности.

«Многие до конца не верили в назначение Кухарука. Уже после прощания с Комаровой стало понятно, что его лично не будут представлять элитам. Некоторые и вовсе предположили, что временно руководить регионом назначат кто-то из первых замов», — отмечает инсайдер.

Мнений в поддержку ответственного за внутреннюю политику первого замгубернатора Алексея Шипилова было больше, чем за его коллегу — куратора промблока Алексея Забозлаева. «И только предложение президента России Владимира Путина Кухаруку возглавить Югру окончательно примирило недовольных трансфером власти с действительностью и убедиться в том, что переиграть тюменское лобби не получится», — отмечает информатор.

Ранее URA.RU писало, что полпред в УрФО Владимир Якушев поставил перед Кухаруком задачи достичь технологического суверенитета и решить кадровый вопрос в ХМАО. Мы ведем онлайн-трансляцию трансфера власти в «тюменской матрешке».

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Политэлиты ХМАО до конца не верили в назначение экс-мэра Тюмени Руслана Кухарука на пост врио губернатора. Когда слухи о его присутствии на церемонии прощания с экс-главой Югры Натальей Комаровой не подтвердились, некоторые чиновники и депутаты предположили, что временно руководить регионом назначат кого-то из первых замов. Об этом заявил собеседник URA.RU в политическом истеблишменте на условиях анонимности. «Многие до конца не верили в назначение Кухарука. Уже после прощания с Комаровой стало понятно, что его лично не будут представлять элитам. Некоторые и вовсе предположили, что временно руководить регионом назначат кто-то из первых замов», — отмечает инсайдер. Мнений в поддержку ответственного за внутреннюю политику первого замгубернатора Алексея Шипилова было больше, чем за его коллегу — куратора промблока Алексея Забозлаева. «И только предложение президента России Владимира Путина Кухаруку возглавить Югру окончательно примирило недовольных трансфером власти с действительностью и убедиться в том, что переиграть тюменское лобби не получится», — отмечает информатор. Ранее URA.RU писало, что полпред в УрФО Владимир Якушев поставил перед Кухаруком задачи достичь технологического суверенитета и решить кадровый вопрос в ХМАО. Мы ведем онлайн-трансляцию трансфера власти в «тюменской матрешке».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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