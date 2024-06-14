Для учета животных в РФ стали использовать биометрию

В России для учета домашних и бездомных животных начали использовать биометрическую идентификацию. Об этом сообщил руководитель проектного офиса АО «Гознак» Степан Алекса.
«Мы разработали сервис Goznak.Pet, который позволит оцифровать и сделать более прозрачным процесс. Сервис позволяет оцифровать все основные этапы работы с безнадзорными животными, начиная с их отлова и заканчивая регистрацией, вакцинацией и лечением», — рассказал Алекса «Известиям».
Предусмотрена функция добровольной регистрации домашних питомцев. Пилотный проект действует пока только в трех регионах — Ленинградской и Смоленской областях, а также в Пермском крае. Тестирование закончится в 2024 году, если оно пройдет успешно, то проект могут масштабировать и на другие субъекты.
Россиянам запретят заводить животных без карточек и уникальных номеров, передает «Национальная служба новостей». Согласно новым правилам, владельцы должны будут передавать в ветеринарную систему данные о своих животных. Помимо того, власти придумали налоговый вычет за лечение питомцев, чтобы люди шли их оформлять. Однако получить деньги можно будет только за питомцев, которые стоят на учете.
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