Российские онкопациенты просят Мурашко увеличить финансирование борьбы с раком

02 июля 2024 в 04:24 Размер текста - 17 +

На проект уже выделили почти один трлн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Крупнейшее объединение российских онкопациентов «Здравствуй!» попросило министра здравоохранения Михаила Мурашко увеличить финансирование борьбы с онкозаболеваниями. Об этом говориться в письме «Президент „Ассоциация онкологических пациентов ‚Здравствуй!‘“ Ирина Боровова обратилась к Михаилу Мурашко с просьбой рассчитать финансирование проекта „Борьба с онкозаболеваниями“ с опорой на прогнозную численность пациентов, структуру заболеваемости и современные методы терапии. Это, по ее мнению, поможет оценить возможности дополнительного финансирования и достичь цели увеличения продолжительности жизни до 78 лет», — указано в письме, которое есть в распоряжении « Коммерсанта ». На проект за пять лет выделили почти один трлн рублей. По словам ассоциации, рост числа пациентов и количество новых методов лечения требуют увеличение этой суммы хотя бы на треть. В Минздраве рассказали, что с каждым годом расходы на здравоохранение растут. В России растет число взрослых онкобольных. Тенденция связана со старением населения, развитием диагностики. Мурашко уточнил, что ежегодно в стране выявляется порядка 600 тысяч новых случаев онкозаболеваний. По словам экспертов, цифры будут увеличиваться. Как рассказал врач-онколог Евгения Черемушкина, проблема заслуживает серьезного внимания со стороны властей РФ, так как существует слишком много факторов, которые повышают риски развития опухолей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Крупнейшее объединение российских онкопациентов «Здравствуй!» попросило министра здравоохранения Михаила Мурашко увеличить финансирование борьбы с онкозаболеваниями. Об этом говориться в письме «Президент „Ассоциация онкологических пациентов ‚Здравствуй!‘“ Ирина Боровова обратилась к Михаилу Мурашко с просьбой рассчитать финансирование проекта „Борьба с онкозаболеваниями“ с опорой на прогнозную численность пациентов, структуру заболеваемости и современные методы терапии. Это, по ее мнению, поможет оценить возможности дополнительного финансирования и достичь цели увеличения продолжительности жизни до 78 лет», — указано в письме, которое есть в распоряжении «Коммерсанта». На проект за пять лет выделили почти один трлн рублей. По словам ассоциации, рост числа пациентов и количество новых методов лечения требуют увеличение этой суммы хотя бы на треть. В Минздраве рассказали, что с каждым годом расходы на здравоохранение растут. В России растет число взрослых онкобольных. Тенденция связана со старением населения, развитием диагностики. Мурашко уточнил, что ежегодно в стране выявляется порядка 600 тысяч новых случаев онкозаболеваний. По словам экспертов, цифры будут увеличиваться. Как рассказал врач-онколог Евгения Черемушкина, проблема заслуживает серьезного внимания со стороны властей РФ, так как существует слишком много факторов, которые повышают риски развития опухолей.