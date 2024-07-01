01 июля 2024

Российские онкопациенты просят Мурашко увеличить финансирование борьбы с раком

© Служба новостей «URA.RU»
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На проект уже выделили почти один трлн рублей Фото:

Крупнейшее объединение российских онкопациентов «Здравствуй!» попросило министра здравоохранения Михаила Мурашко увеличить финансирование борьбы с онкозаболеваниями. Об этом говориться в письме

«Президент „Ассоциация онкологических пациентов ‚Здравствуй!‘“ Ирина Боровова обратилась к Михаилу Мурашко с просьбой рассчитать финансирование проекта „Борьба с онкозаболеваниями“ с опорой на прогнозную численность пациентов, структуру заболеваемости и современные методы терапии. Это, по ее мнению, поможет оценить возможности дополнительного финансирования и достичь цели увеличения продолжительности жизни до 78 лет», — указано в письме, которое есть в распоряжении «Коммерсанта».

На проект за пять лет выделили почти один трлн рублей. По словам ассоциации, рост числа пациентов и количество новых методов лечения требуют увеличение этой суммы хотя бы на треть. В Минздраве рассказали, что с каждым годом расходы на здравоохранение растут.

В России растет число взрослых онкобольных. Тенденция связана со старением населения, развитием диагностики. Мурашко уточнил, что ежегодно в стране выявляется порядка 600 тысяч новых случаев онкозаболеваний. По словам экспертов, цифры будут увеличиваться. Как рассказал врач-онколог Евгения Черемушкина, проблема заслуживает серьезного внимания со стороны властей РФ, так как существует слишком много факторов, которые повышают риски развития опухолей.

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Крупнейшее объединение российских онкопациентов «Здравствуй!» попросило министра здравоохранения Михаила Мурашко увеличить финансирование борьбы с онкозаболеваниями. Об этом говориться в письме «Президент „Ассоциация онкологических пациентов ‚Здравствуй!‘“ Ирина Боровова обратилась к Михаилу Мурашко с просьбой рассчитать финансирование проекта „Борьба с онкозаболеваниями“ с опорой на прогнозную численность пациентов, структуру заболеваемости и современные методы терапии. Это, по ее мнению, поможет оценить возможности дополнительного финансирования и достичь цели увеличения продолжительности жизни до 78 лет», — указано в письме, которое есть в распоряжении «Коммерсанта». На проект за пять лет выделили почти один трлн рублей. По словам ассоциации, рост числа пациентов и количество новых методов лечения требуют увеличение этой суммы хотя бы на треть. В Минздраве рассказали, что с каждым годом расходы на здравоохранение растут. В России растет число взрослых онкобольных. Тенденция связана со старением населения, развитием диагностики. Мурашко уточнил, что ежегодно в стране выявляется порядка 600 тысяч новых случаев онкозаболеваний. По словам экспертов, цифры будут увеличиваться. Как рассказал врач-онколог Евгения Черемушкина, проблема заслуживает серьезного внимания со стороны властей РФ, так как существует слишком много факторов, которые повышают риски развития опухолей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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