В мире США Байден поговорил с Трампом, пострадавшим при покушении 14 июля 2024 в 07:51 Размер текста - 17 + Трамп был ранен на митинге в Пенсильвании Фото: wikimedia.org/Gage Skidmore новость из сюжета Покушение на Дональда Трампа Действующий президент США Джо Байден позвонил своему оппоненту на выборах Дональду Трампу, пострадавшему в результате стрельбы на митинге в Пенсильвании. Об этом сообщили в Белом доме. «Президент Байден поговорил с бывшим президентом Трампом», — сказано в пресс-релизе администрации США. Его приводит РИА Новости. Подробности разговора в Белом доме не раскрывают. Ранее Байден пообещал молиться за Трампа. Новость по теме В Трампа выстрелили во время митинга в Пенсильвании: состояние политика, пострадавшие и погибшие В субботу, 13 июля, в ходе выступления Трампа на предвыборном митинге в Пенсильвании злоумышленник открыл стрельбу. В результате погиб один из зрителей, двое были тяжело ранены. Сам Трамп получил ранение уха. Стрелявшего ликвидировали. Несмотря на покушение, Трамп намерен посетить съезд республиканцев 15 июля в штате Висконсин. На мероприятии планируется выдвинуть его кандидатуру на пост 47-го президента Соединенных Штатов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Действующий президент США Джо Байден позвонил своему оппоненту на выборах Дональду Трампу, пострадавшему в результате стрельбы на митинге в Пенсильвании. Об этом сообщили в Белом доме. «Президент Байден поговорил с бывшим президентом Трампом», — сказано в пресс-релизе администрации США. Его приводит РИА Новости. Подробности разговора в Белом доме не раскрывают. Ранее Байден пообещал молиться за Трампа. В субботу, 13 июля, в ходе выступления Трампа на предвыборном митинге в Пенсильвании злоумышленник открыл стрельбу. В результате погиб один из зрителей, двое были тяжело ранены. Сам Трамп получил ранение уха. Стрелявшего ликвидировали. Несмотря на покушение, Трамп намерен посетить съезд республиканцев 15 июля в штате Висконсин. На мероприятии планируется выдвинуть его кандидатуру на пост 47-го президента Соединенных Штатов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям