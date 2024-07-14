Байден поговорил с Трампом, пострадавшим при покушении

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дональд Трамп, трамп дональд
Трамп был ранен на митинге в Пенсильвании Фото:
новость из сюжета
Покушение на Дональда Трампа

Действующий президент США Джо Байден позвонил своему оппоненту на выборах Дональду Трампу, пострадавшему в результате стрельбы на митинге в Пенсильвании. Об этом сообщили в Белом доме.

«Президент Байден поговорил с бывшим президентом Трампом», — сказано в пресс-релизе администрации США. Его приводит РИА Новости. Подробности разговора в Белом доме не раскрывают. Ранее Байден пообещал молиться за Трампа.

Новость по теме
В Трампа выстрелили во время митинга в Пенсильвании: состояние политика, пострадавшие и погибшие

В субботу, 13 июля, в ходе выступления Трампа на предвыборном митинге в Пенсильвании злоумышленник открыл стрельбу. В результате погиб один из зрителей, двое были тяжело ранены. Сам Трамп получил ранение уха. Стрелявшего ликвидировали.

Несмотря на покушение, Трамп намерен посетить съезд республиканцев 15 июля в штате Висконсин. На мероприятии планируется выдвинуть его кандидатуру на пост 47-го президента Соединенных Штатов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Действующий президент США Джо Байден позвонил своему оппоненту на выборах Дональду Трампу, пострадавшему в результате стрельбы на митинге в Пенсильвании. Об этом сообщили в Белом доме. «Президент Байден поговорил с бывшим президентом Трампом», — сказано в пресс-релизе администрации США. Его приводит РИА Новости. Подробности разговора в Белом доме не раскрывают. Ранее Байден пообещал молиться за Трампа. В субботу, 13 июля, в ходе выступления Трампа на предвыборном митинге в Пенсильвании злоумышленник открыл стрельбу. В результате погиб один из зрителей, двое были тяжело ранены. Сам Трамп получил ранение уха. Стрелявшего ликвидировали. Несмотря на покушение, Трамп намерен посетить съезд республиканцев 15 июля в штате Висконсин. На мероприятии планируется выдвинуть его кандидатуру на пост 47-го президента Соединенных Штатов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...