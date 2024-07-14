Байден поговорил с Трампом, пострадавшим при покушении

Действующий президент США Джо Байден позвонил своему оппоненту на выборах Дональду Трампу, пострадавшему в результате стрельбы на митинге в Пенсильвании. Об этом сообщили в Белом доме.
«Президент Байден поговорил с бывшим президентом Трампом», — сказано в пресс-релизе администрации США. Его приводит РИА Новости. Подробности разговора в Белом доме не раскрывают. Ранее Байден пообещал молиться за Трампа.
В субботу, 13 июля, в ходе выступления Трампа на предвыборном митинге в Пенсильвании злоумышленник открыл стрельбу. В результате погиб один из зрителей, двое были тяжело ранены. Сам Трамп получил ранение уха. Стрелявшего ликвидировали.
Несмотря на покушение, Трамп намерен посетить съезд республиканцев 15 июля в штате Висконсин. На мероприятии планируется выдвинуть его кандидатуру на пост 47-го президента Соединенных Штатов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.