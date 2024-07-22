Shot: в Туапсе после атаки ВСУ начался пожар на предприятии

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На территории предприятия начался пожар после падения дрона ВСУ, пишут СМИ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ во второй раз атаковали Туапсе (Краснодарский край). По предварительным данным, один из сбитых дронов упал на территорию предприятия, произошло возгорание. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«Примерно в 6:25 в районе нефтебазы прозвучало еще два громких взрыва. Предварительно, обломки одного из сбитых БПЛА упали на территорию предприятия, начался пожар», — говорится в публикации. Официальной информации по этому поводу нет.

Ранее над регионом было сбито восемь дронов ВСУ. Они летели в направлении НПЗ, согласно предварительной информации. В результате первой атаки никто не пострадал и ничто не разрушилось. Подробности — в материале URA.RU.

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ВСУ во второй раз атаковали Туапсе (Краснодарский край). По предварительным данным, один из сбитых дронов упал на территорию предприятия, произошло возгорание. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Примерно в 6:25 в районе нефтебазы прозвучало еще два громких взрыва. Предварительно, обломки одного из сбитых БПЛА упали на территорию предприятия, начался пожар», — говорится в публикации. Официальной информации по этому поводу нет. Ранее над регионом было сбито восемь дронов ВСУ. Они летели в направлении НПЗ, согласно предварительной информации. В результате первой атаки никто не пострадал и ничто не разрушилось. Подробности — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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