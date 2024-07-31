Российский теннисист Медведев вылетел с Олимпиады в одиночном разряде

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Медведев проиграл канадцу Феликсу Оже-Альяссиму со счетом 3:6, 6:7 (5:7)
Медведев проиграл канадцу Феликсу Оже-Альяссиму со счетом 3:6, 6:7 (5:7) Фото:
новость из сюжета
Олимпиада-2024

Российский теннисист Даниил Медведев завершил участие на Олимпиаде в Париже в одиночной категории. Спортсмен проиграл канадцу Феликсу Оже-Альяссиму со счетом 3:6, 6:7 (5:7).

"Медведев уступил канадцу Феликсу Оже-Альяссиму и не сумел выйти в четвертьфинал Олимпиады. Встреча закончилась со счетом 6:3, 7:6 (7:5) в пользу канадца", — передает ТАСС. 

В то же время, успех на олимпийском турнире продолжают российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, которые сумели выйти в четвертьфинал в парном разряде. В матче второго круга они одержали уверенную победу над канадским дуэтом Лейлы Фернандес и Габриэлой Дабровски, показав результат 6:4, 6:0.

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Российский теннисист Даниил Медведев завершил участие на Олимпиаде в Париже в одиночной категории. Спортсмен проиграл канадцу Феликсу Оже-Альяссиму со счетом 3:6, 6:7 (5:7). "Медведев уступил канадцу Феликсу Оже-Альяссиму и не сумел выйти в четвертьфинал Олимпиады. Встреча закончилась со счетом 6:3, 7:6 (7:5) в пользу канадца", — передает ТАСС.  В то же время, успех на олимпийском турнире продолжают российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, которые сумели выйти в четвертьфинал в парном разряде. В матче второго круга они одержали уверенную победу над канадским дуэтом Лейлы Фернандес и Габриэлой Дабровски, показав результат 6:4, 6:0.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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