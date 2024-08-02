02 августа 2024

Скворцова: вакцина против рака толстой кишки готова к применению у пациентов

© Служба новостей «URA.RU»
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Вакцинация. Москва, спутник, вакцина, вакцинация, спутник v
Вакцина против колоректального рака готова к применению в клинической практике Фото:

Вакцина для борьбы с колоректальным раком успешно прошла доклинические испытания и теперь готова к использованию в медицинской практике. Об этом заявила глава ФМБА Вероника Скворцов.

«Ведущие научные организации ФМБА России разрабатывают онковакцины для терапии колоректального рака, меланомы и глиобластомы — одних из наиболее агрессивных и быстро развивающихся форм злокачественных новообразований <…> Вакцина против колоректального рака уже прошла полный цикл доклинических исследований и готова к применению в клинической практике», — сказала Скворцова РИА Новости.

В рамках разработки уникальных онковакцин ученые фокусируются на поиске индивидуальных неоантигенов опухолей и разрабатывают персонализированные методы доставки этих антигенов в организм пациента. Прорыв в этой области стал возможен благодаря изменениям в федеральном законе «Об обращении лекарственных средств», инициированным ФМБА России.

Ранее сообщалось, что груша способна снизить риск развития рака прямой кишки. Этот фрукт содержит витамин К, который поддерживает свертываемость крови и здоровье костей. Также употребление груш каждую неделю снижает риск развития диабета второго типа на 3%.

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Вакцина для борьбы с колоректальным раком успешно прошла доклинические испытания и теперь готова к использованию в медицинской практике. Об этом заявила глава ФМБА Вероника Скворцов. «Ведущие научные организации ФМБА России разрабатывают онковакцины для терапии колоректального рака, меланомы и глиобластомы — одних из наиболее агрессивных и быстро развивающихся форм злокачественных новообразований <…> Вакцина против колоректального рака уже прошла полный цикл доклинических исследований и готова к применению в клинической практике», — сказала Скворцова РИА Новости. В рамках разработки уникальных онковакцин ученые фокусируются на поиске индивидуальных неоантигенов опухолей и разрабатывают персонализированные методы доставки этих антигенов в организм пациента. Прорыв в этой области стал возможен благодаря изменениям в федеральном законе «Об обращении лекарственных средств», инициированным ФМБА России. Ранее сообщалось, что груша способна снизить риск развития рака прямой кишки. Этот фрукт содержит витамин К, который поддерживает свертываемость крови и здоровье костей. Также употребление груш каждую неделю снижает риск развития диабета второго типа на 3%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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