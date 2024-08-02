Скворцова: вакцина против рака толстой кишки готова к применению у пациентов

03 августа 2024 в 05:11 Размер текста - 17 +

Вакцина против колоректального рака готова к применению в клинической практике Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Вакцина для борьбы с колоректальным раком успешно прошла доклинические испытания и теперь готова к использованию в медицинской практике. Об этом заявила глава ФМБА Вероника Скворцов. «Ведущие научные организации ФМБА России разрабатывают онковакцины для терапии колоректального рака, меланомы и глиобластомы — одних из наиболее агрессивных и быстро развивающихся форм злокачественных новообразований <…> Вакцина против колоректального рака уже прошла полный цикл доклинических исследований и готова к применению в клинической практике», — сказала Скворцова РИА Новости. В рамках разработки уникальных онковакцин ученые фокусируются на поиске индивидуальных неоантигенов опухолей и разрабатывают персонализированные методы доставки этих антигенов в организм пациента. Прорыв в этой области стал возможен благодаря изменениям в федеральном законе «Об обращении лекарственных средств», инициированным ФМБА России. Ранее сообщалось, что груша способна снизить риск развития рака прямой кишки. Этот фрукт содержит витамин К, который поддерживает свертываемость крови и здоровье костей. Также употребление груш каждую неделю снижает риск развития диабета второго типа на 3%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вакцина для борьбы с колоректальным раком успешно прошла доклинические испытания и теперь готова к использованию в медицинской практике. Об этом заявила глава ФМБА Вероника Скворцов. «Ведущие научные организации ФМБА России разрабатывают онковакцины для терапии колоректального рака, меланомы и глиобластомы — одних из наиболее агрессивных и быстро развивающихся форм злокачественных новообразований <…> Вакцина против колоректального рака уже прошла полный цикл доклинических исследований и готова к применению в клинической практике», — сказала Скворцова РИА Новости. В рамках разработки уникальных онковакцин ученые фокусируются на поиске индивидуальных неоантигенов опухолей и разрабатывают персонализированные методы доставки этих антигенов в организм пациента. Прорыв в этой области стал возможен благодаря изменениям в федеральном законе «Об обращении лекарственных средств», инициированным ФМБА России. Ранее сообщалось, что груша способна снизить риск развития рака прямой кишки. Этот фрукт содержит витамин К, который поддерживает свертываемость крови и здоровье костей. Также употребление груш каждую неделю снижает риск развития диабета второго типа на 3%.