Скворцова: вакцина против рака толстой кишки готова к применению у пациентов

Вакцина для борьбы с колоректальным раком успешно прошла доклинические испытания и теперь готова к использованию в медицинской практике. Об этом заявила глава ФМБА Вероника Скворцов.
«Ведущие научные организации ФМБА России разрабатывают онковакцины для терапии колоректального рака, меланомы и глиобластомы — одних из наиболее агрессивных и быстро развивающихся форм злокачественных новообразований <…> Вакцина против колоректального рака уже прошла полный цикл доклинических исследований и готова к применению в клинической практике», — сказала Скворцова РИА Новости.
В рамках разработки уникальных онковакцин ученые фокусируются на поиске индивидуальных неоантигенов опухолей и разрабатывают персонализированные методы доставки этих антигенов в организм пациента. Прорыв в этой области стал возможен благодаря изменениям в федеральном законе «Об обращении лекарственных средств», инициированным ФМБА России.
Ранее сообщалось, что груша способна снизить риск развития рака прямой кишки. Этот фрукт содержит витамин К, который поддерживает свертываемость крови и здоровье костей. Также употребление груш каждую неделю снижает риск развития диабета второго типа на 3%.
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