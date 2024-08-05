К атакам ХАМАСа на Израиль могли быть причастны 9 сотрудников ООН

В ООН заявили о возможной причастности девяти сотрудников БАПОР

05 августа 2024 в 22:20 Размер текста - 17 +

В ООН заявили о возможной причастности девяти сотрудников к атакам ХАМАС на Израиль Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru ООН завершила расследование против 19 сотрудников Ближневосточного агентства ООН, подозреваемых в причастности к помощи палестинским беженцам и организации атак ХАМАС на Израиль. В результате было установлено, что девять из них могли быть вовлечены. Об этом сообщил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак. «В отношении оставшихся девяти случаев доказательства, полученные УСВН, указывают на то, что сотрудники БАПОР могли быть причастны к вооруженным нападениям 7 октября 2023 года», — заявил Хак в ходе брифинга для журналистов, заявление приводит издание The Times Of Israel . Управление служб внутреннего надзора ООН не нашло достаточных доказательств для подтверждения обвинений против одного из сотрудников, а в отношении других девяти — «доказательств оказалось недостаточно». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ООН завершила расследование против 19 сотрудников Ближневосточного агентства ООН, подозреваемых в причастности к помощи палестинским беженцам и организации атак ХАМАС на Израиль. В результате было установлено, что девять из них могли быть вовлечены. Об этом сообщил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак. «В отношении оставшихся девяти случаев доказательства, полученные УСВН, указывают на то, что сотрудники БАПОР могли быть причастны к вооруженным нападениям 7 октября 2023 года», — заявил Хак в ходе брифинга для журналистов, заявление приводит издание The Times Of Israel. Управление служб внутреннего надзора ООН не нашло достаточных доказательств для подтверждения обвинений против одного из сотрудников, а в отношении других девяти — «доказательств оказалось недостаточно».