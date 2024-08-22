В Польше рассказали о своем «участии» в атаке на Курскую область

Польские боевые машины Oncilla были замечены при атаке ВСУ на Курскую область. Об этом сообщает издание «Interia».
«Польские бронетранспортеры Oncilla принимают участие в атаке Украины <...> на Курскую область», — передает издание. В статье отмечается, что Киев получил от Польши около 30 таких БТР, сколько из них было использовано, не сообщается.
10 августа Министерство обороны России сообщило о том, что российские войска успешно поразили объект Oncilla. В тот же день группировка «Днепр» успешно атаковала подразделения трех украинских бригад, в результате чего противник понес потери, составившие до 110 военнослужащих.
Ранее URA.RU сообщало о том, как ВСУ стабильно пополняет данные о России с помощью разведгрупп трех стран, в их числе и Польша. Об этом отчитались службы внешней разведки.
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