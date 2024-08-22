В Польше рассказали о своем «участии» в атаке на Курскую область

Interia: польские боевые машины заметили во время вторжения в Курскую область
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Легкие боевые машины из Польши заметили на территории Курской области
Легкие боевые машины из Польши заметили на территории Курской области Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Польские боевые машины Oncilla были замечены при атаке ВСУ на Курскую область. Об этом сообщает издание «Interia».

«Польские бронетранспортеры Oncilla принимают участие в атаке Украины <...> на Курскую область», — передает издание. В статье отмечается, что Киев получил от Польши около 30 таких БТР, сколько из них было использовано, не сообщается.

10 августа Министерство обороны России сообщило о том, что российские войска успешно поразили объект Oncilla. В тот же день группировка «Днепр» успешно атаковала подразделения трех украинских бригад, в результате чего противник понес потери, составившие до 110 военнослужащих.

Ранее URA.RU сообщало о том, как ВСУ стабильно пополняет данные о России с помощью разведгрупп трех стран, в их числе и Польша. Об этом отчитались службы внешней разведки.

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Польские боевые машины Oncilla были замечены при атаке ВСУ на Курскую область. Об этом сообщает издание «Interia». «Польские бронетранспортеры Oncilla принимают участие в атаке Украины <...> на Курскую область», — передает издание. В статье отмечается, что Киев получил от Польши около 30 таких БТР, сколько из них было использовано, не сообщается. 10 августа Министерство обороны России сообщило о том, что российские войска успешно поразили объект Oncilla. В тот же день группировка «Днепр» успешно атаковала подразделения трех украинских бригад, в результате чего противник понес потери, составившие до 110 военнослужащих. Ранее URA.RU сообщало о том, как ВСУ стабильно пополняет данные о России с помощью разведгрупп трех стран, в их числе и Польша. Об этом отчитались службы внешней разведки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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