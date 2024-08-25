Пленный «айдаровец»* рассказал о бесславной кончине украинского нацбатальона

Спецназ «Ахмат» захватил опорный пункт ВСУ
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Пленный боец ВСУ рассказал о расформировании террористического украинского батальона
Пленный боец ВСУ рассказал о расформировании террористического украинского батальона Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Пленный боец ВСУ, бывший в бригаде батальона «Айдар» (признан в России террористической организаций и запрещен), рассказал о том, что он расформирован после гибели большей части бойцов. Этот украинский военный и другие попали в плен к отряду спецназа «Ахмат» после захвата опорного пункта ВСУ.

«По словам уже бывшего [бойца запрещенного батальона] в батальоне в настоящий момент никого не осталось. Полагаю, за время СВО большинство представителей нацистского подразделения ликвидировали, а оставшихся просто раскидали по другим штурмовым бригадам», — сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в официальном telegram-канале со ссылкой на доклад командира отряда спецназа «Ахмат» Шустрого. 

По словам Шустрого, в опорном пункте была уничтожена живая сила противника. Оставшиеся в живых пленные бойцы ВСУ рассказали, что в плену к ним «отношение лучше», чем в армии собственной страны.

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Пленный боец ВСУ, бывший в бригаде батальона «Айдар» (признан в России террористической организаций и запрещен), рассказал о том, что он расформирован после гибели большей части бойцов. Этот украинский военный и другие попали в плен к отряду спецназа «Ахмат» после захвата опорного пункта ВСУ. «По словам уже бывшего [бойца запрещенного батальона] в батальоне в настоящий момент никого не осталось. Полагаю, за время СВО большинство представителей нацистского подразделения ликвидировали, а оставшихся просто раскидали по другим штурмовым бригадам», — сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в официальном telegram-канале со ссылкой на доклад командира отряда спецназа «Ахмат» Шустрого.  По словам Шустрого, в опорном пункте была уничтожена живая сила противника. Оставшиеся в живых пленные бойцы ВСУ рассказали, что в плену к ним «отношение лучше», чем в армии собственной страны.
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