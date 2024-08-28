28 августа 2024

Генштаб ВСУ признал тяжелую обстановку на одном из направлений

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В ВСУ жалуются на активные атаки РФ Фото:
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Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщил о напряженной обстановке на купянском направлении. Об этом говорится в опубликованном заявлении военного управления.

«Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск. Ситуация на Купянском направлении напряженная», — сообщает telegram-канал генштаба ВСУ.

Отмечается, что в настоящий момент армия РФ активно атакует на Купянском направлении. Также российские бойцы проводят атаки на Кураховском и Торецком направлениях.

Подразделения ВСУ, дислоцированные у Купянска Харьковской области, после регулярных ударов российской артиллерии вынуждены строить понтонные переправы через реку Оскол из подручных материалов. Действия направлены на то, чтобы через реку переплавлять боеприпасы и провизию. Армия РФ ежедневно уничтожает по несколько таких понтонные переправ, пишет RT.

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Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщил о напряженной обстановке на купянском направлении. Об этом говорится в опубликованном заявлении военного управления. «Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск. Ситуация на Купянском направлении напряженная», — сообщает telegram-канал генштаба ВСУ. Отмечается, что в настоящий момент армия РФ активно атакует на Купянском направлении. Также российские бойцы проводят атаки на Кураховском и Торецком направлениях. Подразделения ВСУ, дислоцированные у Купянска Харьковской области, после регулярных ударов российской артиллерии вынуждены строить понтонные переправы через реку Оскол из подручных материалов. Действия направлены на то, чтобы через реку переплавлять боеприпасы и провизию. Армия РФ ежедневно уничтожает по несколько таких понтонные переправ, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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