Генштаб ВСУ признал тяжелую обстановку на одном из направлений

Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщил о напряженной обстановке на купянском направлении. Об этом говорится в опубликованном заявлении военного управления.
«Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск. Ситуация на Купянском направлении напряженная», — сообщает telegram-канал генштаба ВСУ.
Отмечается, что в настоящий момент армия РФ активно атакует на Купянском направлении. Также российские бойцы проводят атаки на Кураховском и Торецком направлениях.
Подразделения ВСУ, дислоцированные у Купянска Харьковской области, после регулярных ударов российской артиллерии вынуждены строить понтонные переправы через реку Оскол из подручных материалов. Действия направлены на то, чтобы через реку переплавлять боеприпасы и провизию. Армия РФ ежедневно уничтожает по несколько таких понтонные переправ, пишет RT.
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