Генштаб ВСУ признал тяжелую обстановку на одном из направлений

29 августа 2024 в 04:08 Размер текста - 17 +

В ВСУ жалуются на активные атаки РФ Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщил о напряженной обстановке на купянском направлении. Об этом говорится в опубликованном заявлении военного управления. «Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск. Ситуация на Купянском направлении напряженная», — сообщает telegram-канал генштаба ВСУ. Отмечается, что в настоящий момент армия РФ активно атакует на Купянском направлении. Также российские бойцы проводят атаки на Кураховском и Торецком направлениях. Подразделения ВСУ, дислоцированные у Купянска Харьковской области, после регулярных ударов российской артиллерии вынуждены строить понтонные переправы через реку Оскол из подручных материалов. Действия направлены на то, чтобы через реку переплавлять боеприпасы и провизию. Армия РФ ежедневно уничтожает по несколько таких понтонные переправ, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщил о напряженной обстановке на купянском направлении. Об этом говорится в опубликованном заявлении военного управления. «Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск. Ситуация на Купянском направлении напряженная», — сообщает telegram-канал генштаба ВСУ. Отмечается, что в настоящий момент армия РФ активно атакует на Купянском направлении. Также российские бойцы проводят атаки на Кураховском и Торецком направлениях. Подразделения ВСУ, дислоцированные у Купянска Харьковской области, после регулярных ударов российской артиллерии вынуждены строить понтонные переправы через реку Оскол из подручных материалов. Действия направлены на то, чтобы через реку переплавлять боеприпасы и провизию. Армия РФ ежедневно уничтожает по несколько таких понтонные переправ, пишет RT.