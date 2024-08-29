Правительство расширило список документов для удостоверения ветерана СВО

Правительство России уточнило порядок выдачи удостоверения ветерана боевых действия для участников специальной военной операции. Также был расширен перечень документов, которые могут быть представлены для подтверждения.
Отмечается, что изменения внесены в правила выдачи документа ветерана боевых действий единого образца гражданам, которые заключили контракт. Также речь идет о тех, кто имел правоотношения с организациями, содействующими выполнению задач Вооруженных сил в ходе спецоперации, на территориях Херсонской и Запорожской областей с 30 сентября 2022 года, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Срок рассмотрения заявления о выдаче документа может быть продлен, но не более чем на 60 дней. Это необходимо для дополнительной проверки сведений, указанных при подаче документации. Кроме того, расширяется перечень документов, необходимых для подтверждения участия гражданина в содействии выполнению задач, возложенных на ВС РФ в ходе СВО. Помимо наградного материала, теперь можно предоставить решение суда об установлении факта участия сотрудника содействующей организации в боевых действиях в ее составе. Также протоколы допроса свидетелей нотариусом или нотариально удостоверенные письменные заявления свидетелей.
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