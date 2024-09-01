Кит Хвалдимир, которого подозревали в шпионаже в пользу России, умер в Норвегии

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Океанариум "Дельфин". Екатеринбург, млекопитающие, белуха, морское животное
Хвалдимир был китом-белухой (архивное фото) Фото:

В Норвегии накануне скончался легендарный кит-белуха Хвалдимир, которого подозревали в шпионаже в пользу России. Об этом сообщили в некоммерческой организации Marine Mind, которая следила за китом.

«Хвалдимир, кит-белуха, который захватил воображение общественности с 2019 года после того, как на нем были замечены ремни безопасности, по-видимому, предназначенные для камеры, был найден мертвым в субботу в Норвегии», — передает The New York Times со ссылкой на организацию Marine Mind, которая отвечала за защиту этого кита. В Норвегии смерть животного назвали большой трагедией.

Кит-белуха Хвалдимир привлек внимание общественности в 2019 году. Животное в одиночестве подплывало довольно близко к берегу, при том, что обычно белухи — стадные животные, живущие в морских глубинах. Кроме того, на ките было нечто вроде сбруи, что в СМИ назвали «креплением для шпионского оборудования». Имя Хвалдимир образовалось из двух частей — «хвал» по-норвежски значит кит, а часть «Владимир» была добавлена в честь президента России Владимира Путина. NYT в своем некрологе отмечает, что Россия никогда не заявляла своих прав на Хвалдимира.

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В Норвегии накануне скончался легендарный кит-белуха Хвалдимир, которого подозревали в шпионаже в пользу России. Об этом сообщили в некоммерческой организации Marine Mind, которая следила за китом. «Хвалдимир, кит-белуха, который захватил воображение общественности с 2019 года после того, как на нем были замечены ремни безопасности, по-видимому, предназначенные для камеры, был найден мертвым в субботу в Норвегии», — передает The New York Times со ссылкой на организацию Marine Mind, которая отвечала за защиту этого кита. В Норвегии смерть животного назвали большой трагедией. Кит-белуха Хвалдимир привлек внимание общественности в 2019 году. Животное в одиночестве подплывало довольно близко к берегу, при том, что обычно белухи — стадные животные, живущие в морских глубинах. Кроме того, на ките было нечто вроде сбруи, что в СМИ назвали «креплением для шпионского оборудования». Имя Хвалдимир образовалось из двух частей — «хвал» по-норвежски значит кит, а часть «Владимир» была добавлена в честь президента России Владимира Путина. NYT в своем некрологе отмечает, что Россия никогда не заявляла своих прав на Хвалдимира.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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