Кит Хвалдимир, которого подозревали в шпионаже в пользу России, умер в Норвегии

01 сентября 2024 в 22:20 Размер текста - 17 +

Хвалдимир был китом-белухой (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Норвегии накануне скончался легендарный кит-белуха Хвалдимир, которого подозревали в шпионаже в пользу России. Об этом сообщили в некоммерческой организации Marine Mind, которая следила за китом. «Хвалдимир, кит-белуха, который захватил воображение общественности с 2019 года после того, как на нем были замечены ремни безопасности, по-видимому, предназначенные для камеры, был найден мертвым в субботу в Норвегии», — передает The New York Times со ссылкой на организацию Marine Mind, которая отвечала за защиту этого кита. В Норвегии смерть животного назвали большой трагедией. Кит-белуха Хвалдимир привлек внимание общественности в 2019 году. Животное в одиночестве подплывало довольно близко к берегу, при том, что обычно белухи — стадные животные, живущие в морских глубинах. Кроме того, на ките было нечто вроде сбруи, что в СМИ назвали «креплением для шпионского оборудования». Имя Хвалдимир образовалось из двух частей — «хвал» по-норвежски значит кит, а часть «Владимир» была добавлена в честь президента России Владимира Путина. NYT в своем некрологе отмечает, что Россия никогда не заявляла своих прав на Хвалдимира. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Норвегии накануне скончался легендарный кит-белуха Хвалдимир, которого подозревали в шпионаже в пользу России. Об этом сообщили в некоммерческой организации Marine Mind, которая следила за китом. «Хвалдимир, кит-белуха, который захватил воображение общественности с 2019 года после того, как на нем были замечены ремни безопасности, по-видимому, предназначенные для камеры, был найден мертвым в субботу в Норвегии», — передает The New York Times со ссылкой на организацию Marine Mind, которая отвечала за защиту этого кита. В Норвегии смерть животного назвали большой трагедией. Кит-белуха Хвалдимир привлек внимание общественности в 2019 году. Животное в одиночестве подплывало довольно близко к берегу, при том, что обычно белухи — стадные животные, живущие в морских глубинах. Кроме того, на ките было нечто вроде сбруи, что в СМИ назвали «креплением для шпионского оборудования». Имя Хвалдимир образовалось из двух частей — «хвал» по-норвежски значит кит, а часть «Владимир» была добавлена в честь президента России Владимира Путина. NYT в своем некрологе отмечает, что Россия никогда не заявляла своих прав на Хвалдимира.