Путин рассказал, как школьники могли бы помочь бойцам на СВО

Путин заявил, что интерес школьников к СВО приближает победу

02 сентября 2024 в 12:54 Размер текста - 17 +

Интерес и неравнодушие детей к происходящему на Украине — базис для побед солдат ВС РФ, отметил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Интерес подрастающего поколения к тому, что происходит на фронте спецоперации на Украине — это основа российского общества. Таким образом и приближается победа. Об этом рассказал российский президент Владимир Путин в разговоре с детьми во время открытого урока. «Ваш интерес к тому, что происходит — это основа российского общества и база для наших побед», — подчеркнул Владимир Путин, отвечая на вопрос девочки, как она и ее одноклассники могли бы помочь участникам спецоперации на Украине. Трансляция урока доступна на телеканале «Россия 24». Путин во время урока также попросил детей не брать с него пример. Он признался, что спит всего по четыре-шесть часов, так как не может нормализовать рабочий процесс. Открытый урок «Разговоры о важном» с участием президента РФ проходит в школе в Кызыле. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Интерес подрастающего поколения к тому, что происходит на фронте спецоперации на Украине — это основа российского общества. Таким образом и приближается победа. Об этом рассказал российский президент Владимир Путин в разговоре с детьми во время открытого урока. «Ваш интерес к тому, что происходит — это основа российского общества и база для наших побед», — подчеркнул Владимир Путин, отвечая на вопрос девочки, как она и ее одноклассники могли бы помочь участникам спецоперации на Украине. Трансляция урока доступна на телеканале «Россия 24». Путин во время урока также попросил детей не брать с него пример. Он признался, что спит всего по четыре-шесть часов, так как не может нормализовать рабочий процесс. Открытый урок «Разговоры о важном» с участием президента РФ проходит в школе в Кызыле.