Путин рассказал, как школьники могли бы помочь бойцам на СВО

Интерес подрастающего поколения к тому, что происходит на фронте спецоперации на Украине — это основа российского общества. Таким образом и приближается победа. Об этом рассказал российский президент Владимир Путин в разговоре с детьми во время открытого урока.
«Ваш интерес к тому, что происходит — это основа российского общества и база для наших побед», — подчеркнул Владимир Путин, отвечая на вопрос девочки, как она и ее одноклассники могли бы помочь участникам спецоперации на Украине. Трансляция урока доступна на телеканале «Россия 24».
Путин во время урока также попросил детей не брать с него пример. Он признался, что спит всего по четыре-шесть часов, так как не может нормализовать рабочий процесс. Открытый урок «Разговоры о важном» с участием президента РФ проходит в школе в Кызыле.
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