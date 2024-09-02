Путин рассказал, как школьники могли бы помочь бойцам на СВО

Путин заявил, что интерес школьников к СВО приближает победу
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин на выставке "Россия" на ВДНХ. Москва, путин владимир
Интерес и неравнодушие детей к происходящему на Украине — базис для побед солдат ВС РФ, отметил Владимир Путин Фото:

Интерес подрастающего поколения к тому, что происходит на фронте спецоперации на Украине — это основа российского общества. Таким образом и приближается победа. Об этом рассказал российский президент Владимир Путин в разговоре с детьми во время открытого урока.

«Ваш интерес к тому, что происходит — это основа российского общества и база для наших побед», — подчеркнул Владимир Путин, отвечая на вопрос девочки, как она и ее одноклассники могли бы помочь участникам спецоперации на Украине. Трансляция урока доступна на телеканале «Россия 24».

Путин во время урока также попросил детей не брать с него пример. Он признался, что спит всего по четыре-шесть часов, так как не может нормализовать рабочий процесс. Открытый урок «Разговоры о важном» с участием президента РФ проходит в школе в Кызыле.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Интерес подрастающего поколения к тому, что происходит на фронте спецоперации на Украине — это основа российского общества. Таким образом и приближается победа. Об этом рассказал российский президент Владимир Путин в разговоре с детьми во время открытого урока. «Ваш интерес к тому, что происходит — это основа российского общества и база для наших побед», — подчеркнул Владимир Путин, отвечая на вопрос девочки, как она и ее одноклассники могли бы помочь участникам спецоперации на Украине. Трансляция урока доступна на телеканале «Россия 24». Путин во время урока также попросил детей не брать с него пример. Он признался, что спит всего по четыре-шесть часов, так как не может нормализовать рабочий процесс. Открытый урок «Разговоры о важном» с участием президента РФ проходит в школе в Кызыле.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...