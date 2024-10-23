Россиян предостерегли от покупки жилья в ипотеку

Обращаться к ипотечному кредитованию пока не стоит из-за высоких ставок. Так считает экономист и доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. По его словам, сейчас ипотечное кредитование может быть нецелесообразно из-за уровня рыночных ставок, которые находятся на уровне минимум на два-три процентных пункта выше ключевой ставки.
«Я бы не рекомендовал в настоящее время приобретать жилье в ипотеку, так как ставки через два-три года будут ниже и можно будет заключить такой договор на более комфортных условиях», — отметил Балынин. Его слова передает «Газета.ru».
Экономист указал на дополнительные условия, влияющие на ставки по ипотеке, такие как требования к страхованию жизни и здоровья, наличие зарплатного клиента или высокий размер первоначального взноса. Балынин подчеркнул, что без учета этих условий ставки могут быть еще выше.
Экономист хоть и назвал ставки по ипотеке высокими, но отметил, что они «справедливы» с точки зрения рыночного регулирования. Он также напомнил о ситуации 2020 года, когда после введения льготных программ цены на жилье значительно выросли, принеся выгоду в основном застройщикам и спекулянтам.
Ранее в Госдуме предрекли снижение ипотечной ставки. По словам главы комитета госоргана по финансам Анатолия Аксакова, процентная ставка понизится в 2025 году. Депутат предложил переждать этот период времени, так как сейчас невыгодно оформлять жилищные кредиты.
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