22 октября 2024

В Госдуме раскрыли, когда снизится ипотечная ставка

Депутат Госдумы Аксаков: ипотечная ставка в России снизится в 2025 году
© Служба новостей «URA.RU»
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В 2025 году прогнозируется снижение ипотечной ставки Фото:

Снижение ипотечной ставки в России предполагается в 2025 году. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по финансам Анатолий Аксаков.

«Повышение ипотечной процентной ставки закономерно в условиях высокой ключевой ставки и привлекательной депозитной. Я бы рекомендовал просто переждать этот период. Со снижением ключевой ставки, пойдет вниз и ипотечная. Предполагаю, что это произойдет во второй половине следующего года», — заявил в беседе NEWS.ru Аксаков.

По мнению депутата, россиянам невыгодно оформлять жилищные кредиты в условиях нынешних процентных ставок. Поэтому эксперт не рекомендовал брать ипотеку в этом году. Также от отметил, что в ближайшее время ставка вряд ли опустится.

Как ранее писало URA.RU, в России банки продолжили повышать процентные ставки по ипотеке в связи с возможным ростом ключевой ставки ЦБ России. Так, например, Газпромбанк предлагает оформить займ под до 23,9-25% годовых. В частности, Сбербанк только собирается поднять ставку по рыночной ипотеке до 25%.С 22 октября банк возобновит выдачу семейной ипотеки с изменившимися требованиями к первоначальному взносу.

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Снижение ипотечной ставки в России предполагается в 2025 году. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по финансам Анатолий Аксаков. «Повышение ипотечной процентной ставки закономерно в условиях высокой ключевой ставки и привлекательной депозитной. Я бы рекомендовал просто переждать этот период. Со снижением ключевой ставки, пойдет вниз и ипотечная. Предполагаю, что это произойдет во второй половине следующего года», — заявил в беседе NEWS.ru Аксаков. По мнению депутата, россиянам невыгодно оформлять жилищные кредиты в условиях нынешних процентных ставок. Поэтому эксперт не рекомендовал брать ипотеку в этом году. Также от отметил, что в ближайшее время ставка вряд ли опустится. Как ранее писало URA.RU, в России банки продолжили повышать процентные ставки по ипотеке в связи с возможным ростом ключевой ставки ЦБ России. Так, например, Газпромбанк предлагает оформить займ под до 23,9-25% годовых. В частности, Сбербанк только собирается поднять ставку по рыночной ипотеке до 25%.С 22 октября банк возобновит выдачу семейной ипотеки с изменившимися требованиями к первоначальному взносу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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