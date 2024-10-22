В Госдуме раскрыли, когда снизится ипотечная ставка

Депутат Госдумы Аксаков: ипотечная ставка в России снизится в 2025 году

22 октября 2024 в 23:07 Размер текста - 17 +

В 2025 году прогнозируется снижение ипотечной ставки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Снижение ипотечной ставки в России предполагается в 2025 году. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по финансам Анатолий Аксаков. «Повышение ипотечной процентной ставки закономерно в условиях высокой ключевой ставки и привлекательной депозитной. Я бы рекомендовал просто переждать этот период. Со снижением ключевой ставки, пойдет вниз и ипотечная. Предполагаю, что это произойдет во второй половине следующего года», — заявил в беседе NEWS.ru Аксаков. По мнению депутата, россиянам невыгодно оформлять жилищные кредиты в условиях нынешних процентных ставок. Поэтому эксперт не рекомендовал брать ипотеку в этом году. Также от отметил, что в ближайшее время ставка вряд ли опустится. Как ранее писало URA.RU, в России банки продолжили повышать процентные ставки по ипотеке в связи с возможным ростом ключевой ставки ЦБ России. Так, например, Газпромбанк предлагает оформить займ под до 23,9-25% годовых. В частности, Сбербанк только собирается поднять ставку по рыночной ипотеке до 25%.С 22 октября банк возобновит выдачу семейной ипотеки с изменившимися требованиями к первоначальному взносу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Снижение ипотечной ставки в России предполагается в 2025 году. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по финансам Анатолий Аксаков. «Повышение ипотечной процентной ставки закономерно в условиях высокой ключевой ставки и привлекательной депозитной. Я бы рекомендовал просто переждать этот период. Со снижением ключевой ставки, пойдет вниз и ипотечная. Предполагаю, что это произойдет во второй половине следующего года», — заявил в беседе NEWS.ru Аксаков. По мнению депутата, россиянам невыгодно оформлять жилищные кредиты в условиях нынешних процентных ставок. Поэтому эксперт не рекомендовал брать ипотеку в этом году. Также от отметил, что в ближайшее время ставка вряд ли опустится. Как ранее писало URA.RU, в России банки продолжили повышать процентные ставки по ипотеке в связи с возможным ростом ключевой ставки ЦБ России. Так, например, Газпромбанк предлагает оформить займ под до 23,9-25% годовых. В частности, Сбербанк только собирается поднять ставку по рыночной ипотеке до 25%.С 22 октября банк возобновит выдачу семейной ипотеки с изменившимися требованиями к первоначальному взносу.