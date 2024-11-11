Shot: аниматор московского квеста выстрелил в молодую посетительницу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Актер квеста выстрелил в шею посетительнице во время игры, у нее ожоги и небольшое кровотечение
Актер квеста выстрелил в шею посетительнице во время игры, у нее ожоги и небольшое кровотечение Фото:

В во время квеста «Последняя экскурсия. Выжить любой ценой» в московском Измайлово актер выстрелил из пистолета в шею 19-летней посетительницы. Девушка находится в больнице с ожогами, травмой шеи и небольшим кровотечением, сообщают журналисты.

«Актер работал там всего месяц, именно он сделал выстрел из охолощенного пистолета в непосредственной близости от лица 19-летней посетительницы. Девушку отвезли в больницу, у нее ожог шеи», — пишет «Life.ru»» со ссылкой на telegram-канал Shot. На данный момент в произошедшем инциденте разбираются сотрудники полиции.

По данным telegram-канала Mash, посетители данного квеста в Измайлово уже не раз жаловались на насилие со стороны актеров. Так, им отбивали ноги и по-настоящему били во время игр.

Ранее во время квеста в «Доме ужасов» в Махачкале две девушки сгорели заживо. Аниматор поджог перчатку, кинул ее к бензопилам с керосином, чем и вызвал появление пожара. Еще одна девушка была отправлена в реанимацию, у нее 97% ожогов тела. Более подробно о случае на квесте в Махачкале — в материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В во время квеста «Последняя экскурсия. Выжить любой ценой» в московском Измайлово актер выстрелил из пистолета в шею 19-летней посетительницы. Девушка находится в больнице с ожогами, травмой шеи и небольшим кровотечением, сообщают журналисты. «Актер работал там всего месяц, именно он сделал выстрел из охолощенного пистолета в непосредственной близости от лица 19-летней посетительницы. Девушку отвезли в больницу, у нее ожог шеи», — пишет «Life.ru»» со ссылкой на telegram-канал Shot. На данный момент в произошедшем инциденте разбираются сотрудники полиции. По данным telegram-канала Mash, посетители данного квеста в Измайлово уже не раз жаловались на насилие со стороны актеров. Так, им отбивали ноги и по-настоящему били во время игр. Ранее во время квеста в «Доме ужасов» в Махачкале две девушки сгорели заживо. Аниматор поджог перчатку, кинул ее к бензопилам с керосином, чем и вызвал появление пожара. Еще одна девушка была отправлена в реанимацию, у нее 97% ожогов тела. Более подробно о случае на квесте в Махачкале — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...