Shot: аниматор московского квеста выстрелил в молодую посетительницу

В во время квеста «Последняя экскурсия. Выжить любой ценой» в московском Измайлово актер выстрелил из пистолета в шею 19-летней посетительницы. Девушка находится в больнице с ожогами, травмой шеи и небольшим кровотечением, сообщают журналисты.
«Актер работал там всего месяц, именно он сделал выстрел из охолощенного пистолета в непосредственной близости от лица 19-летней посетительницы. Девушку отвезли в больницу, у нее ожог шеи», — пишет «Life.ru»» со ссылкой на telegram-канал Shot. На данный момент в произошедшем инциденте разбираются сотрудники полиции.
По данным telegram-канала Mash, посетители данного квеста в Измайлово уже не раз жаловались на насилие со стороны актеров. Так, им отбивали ноги и по-настоящему били во время игр.
Ранее во время квеста в «Доме ужасов» в Махачкале две девушки сгорели заживо. Аниматор поджог перчатку, кинул ее к бензопилам с керосином, чем и вызвал появление пожара. Еще одна девушка была отправлена в реанимацию, у нее 97% ожогов тела. Более подробно о случае на квесте в Махачкале — в материале URA.RU.
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