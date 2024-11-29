В Правительстве оценили ситуацию с ростом цен на продукты

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Правительство принимает дополнительные меры, направленные на повышение экономической доступности товаров
Правительство принимает дополнительные меры, направленные на повышение экономической доступности товаров Фото:

Правительство принимает дополнительные меры, направленные на повышение экономической доступности товаров, в связи с ростом цен на некоторые виды продуктов питания. Об этом сообщили в правительстве.

«С учетом повышенного спроса на ряд продуктов питания и, как следствие, тенденции роста цен на них, Правительство принимает дополнительные меры, направленные на повышение экономической доступности товаров», — говорится в комментарии правительства. Он есть в распоряжении РИА Новости.

Там отметили, что теперь регионы будут заключать соглашения с производителями и сетями о стабилизации цен. Это касается сливочного масла, сахара, хлеба и овощей. Также торговым сетям рекомендовано установить долгосрочные договорные отношения с производителями овощей и картофеля. Для полноценного насыщения рынка сохранится импорт отдельных видов продукции из дружественных стран. При этом продолжится наращивание объемов собственного производства.

Ранее стало известно, что российские производители договорились с торговлей и регуляторами о снижении цен на ряд социально значимых товаров, среди которых молоко и масло. Эти меры должно стабилизировать ситуацию на рынке с учетом высокой инфляции в стране.

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Правительство принимает дополнительные меры, направленные на повышение экономической доступности товаров, в связи с ростом цен на некоторые виды продуктов питания. Об этом сообщили в правительстве. «С учетом повышенного спроса на ряд продуктов питания и, как следствие, тенденции роста цен на них, Правительство принимает дополнительные меры, направленные на повышение экономической доступности товаров», — говорится в комментарии правительства. Он есть в распоряжении РИА Новости. Там отметили, что теперь регионы будут заключать соглашения с производителями и сетями о стабилизации цен. Это касается сливочного масла, сахара, хлеба и овощей. Также торговым сетям рекомендовано установить долгосрочные договорные отношения с производителями овощей и картофеля. Для полноценного насыщения рынка сохранится импорт отдельных видов продукции из дружественных стран. При этом продолжится наращивание объемов собственного производства. Ранее стало известно, что российские производители договорились с торговлей и регуляторами о снижении цен на ряд социально значимых товаров, среди которых молоко и масло. Эти меры должно стабилизировать ситуацию на рынке с учетом высокой инфляции в стране.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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