Россиян предупредили о резком повышении штрафов за нарушение ПДД

Штрафы за вождение в пьяном виде или отказ от медосвидетельствования на состояние опьянения вырастут до 45 тысяч рублей. В Госдуме приняли соответствующий поправки к законопроекту, они вступят в силу с 1 января 2025 года.
«Штрафы за управление транспортом в состоянии опьянения вырастут с 30 тысяч до 45 тысяч рублей», — сообщает РИА Новости со ссылкой на поправки. Также там отметили, что эти поправки являются частью законопроекта, принятого комитетом ГД по госстроительству, о штрафах до пяти тысяч рублей за повторное вождение без ОСАГО. Штраф за отказ пройти медосвидетельствование также может вырасти до 45 тысяч рублей, подчеркнули в ТАСС.
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