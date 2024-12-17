Mash: при покушении на Кириллова выжил только его водитель

При взрыве, в результате которого погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов, выжил один человек — водитель генерала. В момент взрыва он находился за рулем автомобиля.
«Единственный выживший в результате подрыва генерал-лейтенанта — его водитель. В момент активации СВУ он сидел за рулём», — сообщает telegram-канал Mash. Отмечается, что водителя, сидевшего за рулем Camry в момент взрыва, контузило, а осколки стекла поранили его лицо и руки.
Утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве, во дворе дома, произошел взрыв, повлекший гибель Кириллова и Поликарпова. Предположительно, взрывное устройство было замаскировано на ручке электросамоката и активирована дистанционно.
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