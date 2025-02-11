Власти Ямала проведут в ДНР спортивный турнир памяти сына уральского полпреда Жоги

Турнир по самбо памяти Владимира Жоги организует Ямал в Волновахе
© Служба новостей «URA.RU»
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В Волновахе (ДНР) проведут турнир по самбо памяти сына полпреда в УрФО Жоги
В Волновахе (ДНР) проведут турнир по самбо памяти сына полпреда в УрФО Жоги Фото:

Спортивный турнир по самбо, посвященный памяти сына уральского полпреда президента Артема Жоги — Владимира Жоги — организует Ямал в Волновахе (ДНР). Мероприятие состоится в марте, сообщили на официальном сайте уральского полпредства.

«Во время посещения нового спортивного комплекса мне рассказали про идею проведения турнира имени моего сына. В Волновахе благодаря региону-шефу Ямалу построен современный объект, который стал местом притяжения для молодежи Донбасса. В нем созданы все условия для физического развития детей. Турнир по самбо станет одним из первых в этих стенах, но точно не последним», — процитировали Артема Жогу в публикации.

Волноваха является подшефным муниципалитетом Ямало-Ненецкого АО в ДНР. Владимир Жога был командиром отдельного разведбатальона «Спарта», он погиб в 2022 году в боях за Волноваху, выводя население из-под обстрелов и стал первым военным из ДНР, удостоенным звания Героя России. Ранее URA.RU сообщало о первом визите уральского полпреда Артема Жоги в ЯНАО.

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Спортивный турнир по самбо, посвященный памяти сына уральского полпреда президента Артема Жоги — Владимира Жоги — организует Ямал в Волновахе (ДНР). Мероприятие состоится в марте, сообщили на официальном сайте уральского полпредства. «Во время посещения нового спортивного комплекса мне рассказали про идею проведения турнира имени моего сына. В Волновахе благодаря региону-шефу Ямалу построен современный объект, который стал местом притяжения для молодежи Донбасса. В нем созданы все условия для физического развития детей. Турнир по самбо станет одним из первых в этих стенах, но точно не последним», — процитировали Артема Жогу в публикации. Волноваха является подшефным муниципалитетом Ямало-Ненецкого АО в ДНР. Владимир Жога был командиром отдельного разведбатальона «Спарта», он погиб в 2022 году в боях за Волноваху, выводя население из-под обстрелов и стал первым военным из ДНР, удостоенным звания Героя России. Ранее URA.RU сообщало о первом визите уральского полпреда Артема Жоги в ЯНАО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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