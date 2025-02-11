Власти Ямала проведут в ДНР спортивный турнир памяти сына уральского полпреда Жоги

Спортивный турнир по самбо, посвященный памяти сына уральского полпреда президента Артема Жоги — Владимира Жоги — организует Ямал в Волновахе (ДНР). Мероприятие состоится в марте, сообщили на официальном сайте уральского полпредства.
«Во время посещения нового спортивного комплекса мне рассказали про идею проведения турнира имени моего сына. В Волновахе благодаря региону-шефу Ямалу построен современный объект, который стал местом притяжения для молодежи Донбасса. В нем созданы все условия для физического развития детей. Турнир по самбо станет одним из первых в этих стенах, но точно не последним», — процитировали Артема Жогу в публикации.
Волноваха является подшефным муниципалитетом Ямало-Ненецкого АО в ДНР. Владимир Жога был командиром отдельного разведбатальона «Спарта», он погиб в 2022 году в боях за Волноваху, выводя население из-под обстрелов и стал первым военным из ДНР, удостоенным звания Героя России. Ранее URA.RU сообщало о первом визите уральского полпреда Артема Жоги в ЯНАО.
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