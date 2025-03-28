Алаудинов рассказал о последних часах жизни Героя Тибилова

Алаудинов вручил Герою Тибилову орден «Ахмата» перед его смертью
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Алаудинов рассказал, что дружил с Тибиловым семь месяцев
Алаудинов рассказал, что дружил с Тибиловым семь месяцев Фото:
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Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов рассказал о своей дружбе с погибшим в Курской области Героем России, майором Росгвардии Маратом Тибиловым. Командир «Ахмата» отметил, что удостоил майора ордена спецназа, а спустя несколько часов военный погиб в бою. 

«Мы с ним близко познакомились, когда произошел прорыв в Курской области. Парень очень достойны, он руководил отрядом Центра специального назначения (ЦСН) Росгвардии. Это одно из самых боеспособных подразделений на территории Курской области за все время. <...> Получается, мы вместе провели семь месяцев», — заявил Алаудинов в интервью telegram-каналу WarGonzo. 

Также командир «Ахмата» добавил, что вручил Тибилову орден спецназа. Однако спустя несколько часов майор погиб, защищая курское приграничье. 

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Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов рассказал о своей дружбе с погибшим в Курской области Героем России, майором Росгвардии Маратом Тибиловым. Командир «Ахмата» отметил, что удостоил майора ордена спецназа, а спустя несколько часов военный погиб в бою.  «Мы с ним близко познакомились, когда произошел прорыв в Курской области. Парень очень достойны, он руководил отрядом Центра специального назначения (ЦСН) Росгвардии. Это одно из самых боеспособных подразделений на территории Курской области за все время. <...> Получается, мы вместе провели семь месяцев», — заявил Алаудинов в интервью telegram-каналу WarGonzo.  Также командир «Ахмата» добавил, что вручил Тибилову орден спецназа. Однако спустя несколько часов майор погиб, защищая курское приграничье. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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