Алаудинов рассказал о последних часах жизни Героя Тибилова

Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов рассказал о своей дружбе с погибшим в Курской области Героем России, майором Росгвардии Маратом Тибиловым. Командир «Ахмата» отметил, что удостоил майора ордена спецназа, а спустя несколько часов военный погиб в бою.
«Мы с ним близко познакомились, когда произошел прорыв в Курской области. Парень очень достойны, он руководил отрядом Центра специального назначения (ЦСН) Росгвардии. Это одно из самых боеспособных подразделений на территории Курской области за все время. <...> Получается, мы вместе провели семь месяцев», — заявил Алаудинов в интервью telegram-каналу WarGonzo.
Также командир «Ахмата» добавил, что вручил Тибилову орден спецназа. Однако спустя несколько часов майор погиб, защищая курское приграничье.
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