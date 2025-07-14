Рютте: логично, чтобы ЕС платил за американское оружие для Украины

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Европа передаст свое оружие Украине, а затем США продадут им новое, сообщил Рютте
Европа передаст свое оружие Украине, а затем США продадут им новое, сообщил Рютте Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Оплата поставок оружие ЕС Украине — абсолютно логичное решение. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте.

«Страны НАТО смогут направить свое оружие быстро на Украину, а США затем продадут свое оружие этим странам», — сообщил Рютте. Сделал он это в эфире телеканала Fox News. Также он добавил, что многие страны Европы, в том числе Германия, Дания, Швеция, Эстония, Нидерланды и другие будут участвовать.

Ранее президент США Дональд Трамп официально объявил, что Штаты договорились с ЕС о поставках оружия Украине. Будут переданы ракетные комплексы Patriot и другое вооружение. Данные ракетные комплексы будут переданы от ЕС Украине, а США предоставит и новое вооружение. Всю оплату поставок оружия Евросоюз берет на себя.

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Оплата поставок оружие ЕС Украине — абсолютно логичное решение. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте. «Страны НАТО смогут направить свое оружие быстро на Украину, а США затем продадут свое оружие этим странам», — сообщил Рютте. Сделал он это в эфире телеканала Fox News. Также он добавил, что многие страны Европы, в том числе Германия, Дания, Швеция, Эстония, Нидерланды и другие будут участвовать. Ранее президент США Дональд Трамп официально объявил, что Штаты договорились с ЕС о поставках оружия Украине. Будут переданы ракетные комплексы Patriot и другое вооружение. Данные ракетные комплексы будут переданы от ЕС Украине, а США предоставит и новое вооружение. Всю оплату поставок оружия Евросоюз берет на себя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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