Рютте: логично, чтобы ЕС платил за американское оружие для Украины

Оплата поставок оружие ЕС Украине — абсолютно логичное решение. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте.
«Страны НАТО смогут направить свое оружие быстро на Украину, а США затем продадут свое оружие этим странам», — сообщил Рютте. Сделал он это в эфире телеканала Fox News. Также он добавил, что многие страны Европы, в том числе Германия, Дания, Швеция, Эстония, Нидерланды и другие будут участвовать.
Ранее президент США Дональд Трамп официально объявил, что Штаты договорились с ЕС о поставках оружия Украине. Будут переданы ракетные комплексы Patriot и другое вооружение. Данные ракетные комплексы будут переданы от ЕС Украине, а США предоставит и новое вооружение. Всю оплату поставок оружия Евросоюз берет на себя.
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