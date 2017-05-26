01:21 26 мая 2017 0

Россия будет производить собственные универсальные десантные корабли-вертолетоносцы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В России к 2022 году будет построен первый отечественный универсальный десантный корабль-вертолетоносец. Об этом заявил министра обороны России Юрий Борисов.

«Цикл строительства вертолетоносца — это минимум четыре года. То есть, где-то к 2022 году», — приводит слова Борисова, сказанные на выставке вертолетной индустрии HeliRussia 2017, «Газета.ру».

По его словам, строительство вертолетоносца заложено в государственную программу вооружений 2018−2025 годов, сообщает телеканал 360.

Замглавы Минобороны также рассказал, что в 2025 году в небо должен подняться новый скоростной военный вертолет, а нынешние боевые винтокрылые машины будут модернизированы с учетом сирийского опыта, отмечает информагентство Nation News.

Сейчас в составе ВМФ России нет универсальных десантных кораблей. Поставки вертолетоносцев типа «Мистраль», которые были заказаны Россией во Франции в 2011 году, так и не состоялись. Теперь на создание вертолетоносцев переориентировали отечественные верфи. Техническое задание на универсальный десантный корабль уже подготовлено, сообщает ТАСС.