Изнасилованная Диана Шурыгина показала, с кем она делит постель. ФОТО

23:17 26 мая 2017 2

Диана Шурыгина показала, кто проводит с ней ночи Фото: Instagram Диана Шурыгина

17 —летняя Диана Шурыгина, прославившаяся на всю строну своей историей про изнасилование, рассказала, с кем делит постель каждую ночь. Девушка выложила в Instagram фотографию пробуждения.

Ее партнером по постели стал пушистый котенок, который нежится вместе с хозяйкой на подушке. «Знакомьтесь Ева. Она еще совсем малыш», — рассказывала ранее девушка подписчикам о своем четвероногом друге.

Комментарии пользователей Сети оказались не слишком доброжелательными. «Ребят, на его месте должен быть Я…— напьёшься, будешь…», «за котенка страшно, а то вдруг и его тоже… того…», — написали подписчики.

Как напоминает портал «Дни.ру», на днях блогер Милена Чижова распространила в Сети информацию о том, что история с Дианой Шурыгиной сфабрикована. Девушка утверждала, что программа построена на сценарии. Однако ее слова опроверг один из участников программы «Пусть говорят» — общественник Павел Пятницкий, который заявил, что уголовное дело об изнасиловании Шурыгиной реально, парень сидит в тюрьме, так что никакого вымысла нет.

Ранее стало известно, что редакцию «Первого канала» накажут за пять программ о Шурыгиной. Как напоминает «Национальная служба новостей», таким образом Роскомнадзор отреагировал на запрос депутата от КПРФ Валерия Рашкина о правомерности пяти программ об изнасиловании несовершеннолетней.